Tom Dumoulin via twee Limburgse koersen naar Giro d’Italia

Tom Dumoulin wijkt ondanks zijn opgave in de Ronde van Catalonië niet af van zijn oorspronkelijke plan richting de Giro d’Italia. Dat betekent dat de Maastrichtenaar zaterdag van start gaat in de Volta Limburg Classic en vervolgens acht dagen later de Amstel Gold Race rijdt. Daarna vertrekt hij naar Tenerife om op El Teide een laatste hoogtestage ter voorbereiding op de Giro d’Italia af te werken.

Vorige week woensdag in de derde rit naar La Molina van de Volta a Catalunya kneep Dumoulin in de remmen. Onderweg gaf hij aan zich niet goed te voelen en niet de energie te hebben om deze Spaanse etappekoers tot een goed einde te brengen.

Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma, geeft aan dat er momenteel geen reden is om zijn programma nog aan te passen. In de Ronde van Catalonië bleek hij nog niet genoeg energie te hebben om een paar dagen achter elkaar af te zien na zijn coronabesmetting. Hij heeft hier meer en langer last van gehad dan men van tevoren had verwacht. Inmiddels gaat het alweer een stuk beter met Dumoulin.

Dit betekent dat de Giro-winnaar van 2017 met slechts elf koersdagen in de benen naar La Grande Partenza in Boedapest zal trekken. Zelf ligt Dumoulin daar niet echt wakker van omdat hij in het verleden al diverse keren heeft aangetoond dat hij direct na zo’n hoogtestage al in een goede vorm kan zijn. Zo reed hij in 2018 tussen Milaan-San Remo en de Giro-start enkel Luik-Bastenaken-Luik en kende hij dat jaar ook slechts elf competitiedagen voordat hij in Jeruzalem direct de proloog van de Italiaanse ronde won.

Tot dusver verloopt het seizoen voor Dumoulin verre van ideaal. In de UAE Tour werd hij knap derde in een korte en vlakke tijdrit, maar verloor hij op de twee aankomsten bergop, Jebel Jais en Jebel Hafeet, zo’n vijf minuten. Een gebrek aan competitie en last van zijn onderrug werden destijds als redenen voor deze mindere optredens aangegeven. De Strade Bianche moest hij daags na de verkenning van het parcours schrappen door een positieve coronatest. En in de Ronde van Catalonië had hij door de naweeën van die coronabesmetting nog niet de kracht om elke dag voluit te gaan.

De Giro start op vrijdag 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Samen met de Noor Tobias Foss is Dumoulin naar voren geschoven als kopman van Jumbo-Visma.

Wedstrijdprogramma