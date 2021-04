Jumbo-Visma met Roglic en Vingegaard in Ardennenklassiekers

Jumbo-Visma heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik bekendgemaakt. De Nederlandse formatie rekent onder meer op Primož Roglič, vorig jaar winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, en Jonas Vingegaard.

Roglič (31) mag zich woensdag opmaken voor zijn debuut in de Waalse Pijl. De Sloveen is op voorhand een van de grote favorieten voor de overwinning, gezien zijn explosiviteit en het feit dat hij met verve de Ronde van het Baskenland wist te winnen. Ook in de Amstel Gold Race maakte Roglič indruk, maar werd hij door materiaalpech teruggeslagen.

Jumbo-Visma kan met Jonas Vingegaard (24) nog een tweede renner uitspelen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De Deen is bezig aan een uitstekend seizoen en heeft al meermaals laten zien dat hij bergop over de benodigde explosiviteit beschikt. De ploeg ziet in Vingegaard een ideale schaduwkopman achter Roglič.

Roglič en Vingegaard krijgen woensdag en zondag het gezelschap van Robert Gesink, Lennard Hofstede, Christoph Pfingsten, Sam Oomen en Paul Martens. De 37-jarige Martens, die na de Giro d’Italia afscheid neemt als profwielrenner, begint aan zijn laatste klassiekers.

Selectie Jumbo-Visma voor Ardennenklassiekers (21 en 25 april)

