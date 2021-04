Vingegaard beschermde renner in de Ardennen: “Naast Primoz is hij onze troef”

Jumbo-Visma bekijkt de mogelijkheden om Jonas Vingegaard in de Ardense klassiekers in de aanval te sturen. Volgens ploegleider Grischa Nierman is de Deen de schaduwkopman achter Primož Roglič.

“In Baskenland hebben we het spel goed gespeeld door ook Jonas naar voren te sturen. Mogelijk hanteren we die tactiek ook in de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik. Jonas heeft misschien het voordeel dat iedereen naar Primož kijkt, zodat hij zelf kan aanvallen”, vertelde Niermann aan het Deense Feltet. “In de Amstel Gold Race hebben we ook Wout nog aan de start, wat het nog beter kan maken. We zullen zien. Primož is de kopman voor de Waalse Pijl en Luik, maar Jonas is ook een beschermde renner.”

Het is niet alleen Vingegaards fysieke kracht dat hem een sterk wapen maakt bij Jumbo-Visma; voorafgaand aan de Ronde van het Baskenland zou Roglič zelf hebben aangegeven dat hij de Deen aan zijn zijde wilde hebben in Baskenland. Het Nederlandse WorldTeam wil zich daarom in de Ardense klassiekers meer focussen op de samenwerking tussen Roglič en Vingegaard, dan dat alleen voor de tweevoudige Vuelta-winnaar wordt gereden. Niermann: “Het is altijd goed om meer dan een troef in de finale te hebben. Primož en Jonas passen goed bij elkaar.”

Vingegaard reed de Ardense klassiekers afgelopen najaar voor het eerst; in de Waalse Pijl kwam hij als 71e over de streep, vier dagen later werd hij 84e in Luik. Sindsdien maakte de Deen zijn groterondedebuut in de Vuelta en reeg hij in 2021 de goede uitslagen aaneen. Zo won hij in de UAE Tour de bergetappe naar Jebel Jais, zette hij de Coppi e Bartali achter zijn naam en eindigde hij achter Roglič als tweede in Baskenland. Niemann wil echter geen al te grote verwachtingen rond de 24-jarige renner creëren voor de heuvelklassiekers.

“Ik beschouw Jonas vooralsnog niet als podiumkandidaat. Door de vorm die hij liet zien in de Ronde van het Baskenland, hoort hij bij de beste tien klimmers. Maar aan de andere kant is hij nog niet zo ver, dat het 100% zeker is dat hij in de Ardennen hetzelfde niveau haalt. Hij moet zich ontwikkelen. Ik heb er vertrouwen in, maar ik leg hem geen enkele druk op”, aldus Niermann.

Tour de France

Sinds Tom Dumoulin aangaf voorlopig een pauze te nemen, heeft Jumbo-Visma nog altijd een vrije plek in de selectie voor de Tour de France. Niermann wil niet ontkennen dat die plaats voor Vingegaard is, maar de Duitse ploegleider wil niet verder ingaan op de kansen van de Deen op een mogelijk Tourdebuut komende zomer. “Natuurlijk is hij een van de kanshebbers. Hij stond al op de reservelijst. We houden zijn ontwikkeling nauw in de gaten. We hebben nog geen beslissing gemaakt.”