Jumbo-Visma met Roglic en Van Aert in Amstel Gold Race

Jumbo-Visma heeft bekendgemaakt welke zeven renners zondag aan de start staan in de Amstel Gold Race. Primož Roglič maakt na zijn eindzege in Baskenland zijn debuut in de klassieker. Ook Wout van Aert en Jonas Vingegaard maken deel uit van de ploeg.

Volgens ploegleider Frans Maassen, die de Amstel Gold Race in 1991 op zijn naam schreef, is zijn ploeg misschien wel het te kloppen team. “Onze renners verkeren in een goede vorm. De jongens uit Nederland voelen altijd iets extra’s voor een koers op eigen bodem. Dat gevoel proberen we ook te kweken bij de buitenlandse renners. Voor ons als Nederlandse ploeg is deze wedstrijd ook bijzonder. We gaan ons best doen om er het maximale uit te slepen.”

Door de coronapandemie wordt de klassieker op een omloop van zeventien kilometer verreden, met de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg als scherprechters. “Het parcours van dit jaar heeft meer weg van een WK-wedstrijd. We zijn blij dat de Amstel Gold Race dit jaar door kan èn mag gaan. Natuurlijk blijft het jammer dat er geen publiek aanwezig is, maar we zijn content dat we überhaupt kunnen koersen in eigen land.”

Selectie Jumbo-Visma voor de Amstel Gold Race 2021

Wout van Aert

Robert Gesink

Lennard Hofstede

Paul Martens

Sam Oomen

Primož Roglič

Jonas Vingegaard