Jumbo-Visma maakt selectie bekend voor Strade Bianche zaterdag 25 juli 2020 om 10:59

Jumbo-Visma heeft bekendgemaakt welke renners volgende week aan het vertrek staan in Strade Bianche. De Nederlandse ploeg zag vorig jaar Wout van Aert naar de derde plaats rijden. De Belg is wederom een van de troeven van het team.

Voor Van Aert wordt de Italiaanse eendagswedstrijd zijn eerste wegkoers sinds de coronabreak. “Sinds begin juni werk ik specifiek toe naar de herstart van het seizoen, dus van mij mag het wel beginnen. Op trainingskamp in Tignes hebben we de puntjes op de i gezet. Mijn doel is om gelijk goed te zijn en dit zo lang mogelijk vast te houden.”

De klassiekerspecialist reed Strade Bianche al twee keer eerder. In zowel 2018 als 2019 legde hij beslag op de derde plek. “Strade Bianche is een heel mooie koers om mee te beginnen. In het verleden heb ik goede wedstrijden gereden na een trainingsperiode, dus daar hoop ik nu ook op. Na twee podiumplaatsen mik ik natuurlijk weer op een topresultaat.”

Naast Van Aert zijn ook onder anderen Mike Teunissen en Amund Grøndahl Jansen geselecteerd. “Het zijn stuk voor stuk sterke mannen”, gaat de Belg verder. “Daarom denk ik dat niet alleen ik ambitieus mag zijn, maar ook renners als Mike en Amund. We zullen er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te rijden.”

Jumbo-Visma voor Strade Bianche 2020

Wout van Aert

Amund Grøndahl Jansen

Bert-Jan Lindeman

Paul Martens

Mike Teunissen

Antwan Tolhoek

Maarten Wynants