woensdag 18 oktober 2023 om 11:05

Jumbo-Visma is er vroeg bij en komt met opvallende constructie voor Noors toptalent

Jumbo-Visma, vanaf volgend jaar Visma-Lease a Bike, zet meer en meer in op de komst van Noorse wielertalenten. Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mitttet zijn de bekendste voorbeelden, maar de Nederlandse ploeg heeft nu ook een 16-jarige renner uit Noorwegen aangetrokken.

Het gaat om Håkon Eiksund Øksnes, een 16-jarige Noor die een grote toekomst wordt toegedicht. De jongeling zal de komende jaren overigens nog niet uitkomen voor Jumbo-Visma: in 2024 en 2025 zal hij koersen voor clubteam JEGG-DJR Academy. In 2026 moet hij dan de overstap maken naar het opleidingsteam van (vanaf volgend jaar) Visma-Lease a Bike.

In gesprek met het Noorse TV2 heeft de piepjonge Øksnes het over zijn nieuwe werkgever. “Ik heb er altijd van gedroomd om voor de ploeg te rijden. Je krijgt veel vertrouwen in het systeem van Jumbo-Visma, als je kijkt naar alle Noorse renners die er het buitengewoon goed doen.”

Øksnes zette zijn eerste stappen als wielrenner namens NTG Lillehammer en onder de vleugels van trainer Even Røed. Tobias Foss (die Jumbo-Visma zal verlaten), Johannes Staune-Mitttet (volgend jaar prof) en Jørgen Nordhagen (die in 2025 de stap zal maken naar het hoogste niveau) bewandelden dezelfde weg.

Groot potentieel

Robbert de Groot, Head of Development bij Jumbo-Visma, heeft het met TV2 over Øksnes. “We hebben een groot scoutingsnetwerk, waaronder in Noorwegen. We staan in direct contact met trainer Even Røed en we praten over jonge, getalenteerde renners. Håkon kwam al op zeer jonge leeftijd ter sprake en we geloven dat hij een groot potentieel heeft. We hebben zijn tests bekeken en met veel mensen om hem heen gesproken. Het was uiteindelijk een zeer eenvoudige beslissing om hem bij de ploeg te halen.”