‘Jumbo-Visma in 2021 op fietsen van Cervélo’ donderdag 18 juni 2020 om 19:10

Jumbo-Visma koerst dit seizoen nog op Bianchi-fietsen, maar volgens het Algemeen Dagblad kiest de Nederlandse WorldTour-formatie in 2021 voor fietsen van het merk Cervélo. Fietsconstructeur Cervélo levert nu nog materiaal aan Team Sunweb.

In 2014 ging het toenmalige Belkin (nu dus Jumbo-Visma) de samenwerking aan met de Italiaanse fietsfabrikant Bianchi en verliet het Giant. Sindsdien boekte de ploeg vele overwinningen, waaronder ritzeges in de Tour de France, enkele prestigieuze rittenkoersen en het eindklassement van de Vuelta a España.

“In de vijf jaar dat we nu samenwerken, zijn we erin geslaagd om steeds verder te ontwikkelen. We zijn samen gegroeid. Zowel als team, met prestaties en opkomend talent, als met de Bianchi’s waarop we rijden. Wij zorgen voor de input om de fietsen te verbeteren. Innovatie is voor ons beide de basis”, zo vertelde Plugge in 2018 nog opgetogen.

Mogelijk scenario

Nu lijkt er echter een einde te komen aan de samenwerking tussen Jumbo-Visma en Bianchi. De succesvolle WorldTour-formatie lijkt in 2021 op fietsen van Cervélo uit te komen. Cervélo is nu nog verbonden aan Team Sunweb, al vertelt een woordvoerder van die ploeg aan het AD dat er een mogelijkheid bestaat dat Cervélo volgend jaar beide ploegen zal sponsoren.

Een ding is zeker: Jumbo-Visma is al druk bezig met aankomend seizoen. Sam Oomen lijkt in 2021 uit te komen voor de Nederlandse formatie. Daartegenover staat wel het vertrek van Laurens De Plus, de talentvolle Belg kiest voor Team Ineos. De Britse sterrenformatie heeft een driejarig contract klaarliggen voor de winnaar van de BinckBank Tour.