Jumbo-Visma had gehoopt tijd te pakken: “Helaas niet gelukt”

Video

Jonas Vingegaard kwam dinsdagmiddag diverse keren onder vuur te liggen, maar pareerde alle aanvallen die met name Tadej Pogačar op hem afvuurde. Jumbo-Visma had bovendien alles onder controle en hoopte stiekem zelfs nog meer tijd te pakken op hun Sloveense rivaal. “Zo veel mogelijk tijd nemen is altijd beter, maar dat is vandaag helaas niet gelukt”, vertelt ploegleider Grischa Niermann voor de camera van WielerFlits.

Na het wegvallen van Primož Roglič en Steven Kruijswijk naast de gehavende Tiesj Benoot en eveneens gevallen Vingegaard, was het afwachten hoe Jumbo-Visma uit de rustdag zou komen. “De conclusie van de dag is dat we nog altijd best een goede ploeg hebben”, meent Niermann. “We hebben het vandaag precies zo gespeeld zoals we wilden. We wilden iemand mee hebben in de vroege vlucht om bovenop de laatste klim te kunnen wachten en dat werden er met Nathan Van Hooydonck en Wout van Aert zelfs twee.”

Voor die laatste steekt de Duitse ploegleider nog maar eens de loftrompet op. “Ik denk dat hij had kunnen winnen. Maar in plaats daarvan offert hij zijn eigen kansen op voor Jonas door te wachten op de top van de laatste klim. Achteraf was dat misschien niet eens nodig geweest, maar dat weet je nooit. Maar als je hoort dat Wout op je wacht, dan geeft dat Jonas zoveel vertrouwen en zoveel rust. Voor de rest was het een perfecte dag. We hebben aangetoond dat we met zes man ook in een Pyreneeënrit kunnen controleren.”