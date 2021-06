Jumbo-Visma blij met prestaties Kuss en Kruijswijk: “Vandaag aan vertrouwen gewonnen”

Jumbo-Visma zag vandaag Sepp Kuss en Steven Kruijswijk aanvallen in het Critérium du Dauphiné en bij de eerste tien eindigen. Het deed ploegleider Grischa Niermann goed: “We hebben vandaag aan vertrouwen gewonnen.”

“Steven en Sepp deden het in de finale heel goed, terwijl we wisten dat de finale niet op hun lijf was geschreven. Ook Gesink, Vingegaard en Martin hebben vandaag goed gereden. Ze hebben laten zien dat ze dicht tegen een goed niveau aanzitten. Dat geeft moraal, die we zeker kunnen gebruiken in aanloop naar de Tour de France.”

Ook Kuss en Kruijswijk tevreden

Ook de kopmannen konden tevreden terugkijken op hun zesde en tiende plek. Kuss: “We kunnen met voldoening terugkijken op de etappe van vandaag. Het was onmogelijk om weg te komen door het hoge tempo op de slotklim, waardoor het duidelijk was dat het zou eindigen in een sprint. Het is moeilijk om te zeggen hoe de verhoudingen liggen, omdat we morgen pas echt gaan klimmen.”

Kruijswijk deelde die mening: “We hebben onszelf laten zien vandaag. Als we hier geen goede benen hadden, dan zouden we niet van voren rijden. We zijn goed door de dag gekomen en hebben ons goed opgewarmd voor de komende dagen.”