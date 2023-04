Ton van Veen, CEO Jumbo Supermarkten: “We gaan Jumbo-Visma zeker niet zomaar loslaten”

Interview

Ton van Veen, de CEO van Jumbo Supermarkten, was in de Ronde van Vlaanderen te gast in de tweede ploegleiderswagen van Jumbo-Visma. Na alle commotie die er afgelopen week over het heroverwegen van de sponsoring na het seizoen 2024 is ontstaan, vond Van Veen het belangrijk om persoonlijk aan de ploeg aan te geven dat het bedrijf nog altijd volledig achter de wielerploeg staat. “We gaan Jumbo-Visma zeker niet zomaar loslaten.”

“Het is jammer dat we net geen podiumplek hebben gehaald. Maar we kijken terug op mooie resultaten in de afgelopen weken. Daar zijn we enorm trots op”, zei Van Veen in gesprek met WielerFlits aan de teambus voorbij de finish.

Sommige media schreven de afgelopen dagen al dat Jumbo na 2024 zou stoppen als sponsor van de wielerploeg. Dat spreekt Van Veen tegen: “We zijn de gehele sponsoring van Jumbo aan het heroverwegen. Dat geldt niet alleen voor de schaats- en wielerploegen van Jumbo-Visma. Sponsoring heeft altijd een levenscyclus. We hebben de top bereikt.”

“We gaan nu kijken of we op deze manier met sponsoring verder willen. Blijven we op de eerste plek als sponsor staan of gaan we wat meer de breedte in? Gaan we wat meer dingen doen richting gezondheid en duurzaamheid van onze klanten en medewerkers? Dat is een overweging, maar er is nog niks besloten.”

Van Veen benadrukt dat ze nog volop in gesprek zijn met het management van de schaats- en wielerploegen over continuering van de sponsoring. “Ik kan me niet voorstellen dat we Jumbo-Visma gaan loslaten”, benadrukt hij.

“Karel van Eerd is de persoon die dit mogelijk heeft gemaakt en de wielerploeg de ruimte heeft gegeven om te kunnen groeien. Daar heeft de ploeg op een heel goede manier gebruik van gemaakt. Zelf ben ik ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het team. Ik heb er zelf een enorme affiniteit mee.”

“Er zal geen afscheid van de ploeg worden genomen”, vervolgt hij. “Of we per definitie tot de lengte der jaren de hoofdsponsor zullen blijven, dat overwegen we momenteel. We dragen de ploeg een warm hart toe en dat zullen we zeker blijven doen.”

Teammanager Richard Plugge benadrukte na Dwars door Vlaanderen dat de ploeg de ‘next step’ moet zetten en nog groter en nog beter moet worden. Vraag is of Jumbo mee wil in die plannen?

Ton van Veen: “Dat is iets waar wij over nadenken. We hebben de absolute top bereikt. We vinden het heel mooi om teams/sporters naar de top te begeleiden. Het aan de top blijven is een ander verhaal. Is dat iets voor Jumbo? Dat moeten we ons gaan afvragen. We zijn een Nederlandse speler en je zit met de wielerploeg op wereldniveau. Dat moeten wij ook erkennen. De name of the game voor de komende jaren zal net wat anders worden dan de afgelopen jaren.”

Wanneer Jumbo een besluit neemt over de toekomst, kan Van Veen nog niet aangeven. “We hebben afspraken voor de lange termijn met de wielerploeg, dus we hoeven geen overhaaste beslissingen te nemen. We willen dit op een heel zorgvuldige manier doen. We gaan vooral kijken of en hoe we in de topsport actief willen blijven. Of, dat we de sponsoring breder moeten trekken. Later in het jaar zal daar een besluit over worden genomen.”