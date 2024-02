donderdag 8 februari 2024 om 16:55

Julius van den Berg wil jeugdvriend Jakobsen naar zeges leiden in nieuwe rol: “Ik moet Tim Declercq spelen”

Interview Na zes jaar bij EF Education-EasyPost heeft Julius van den Berg een nieuwe werkgever gevonden: dsm-firmenich PostNL. Bij de ploeg van Iwan Spekenbrink tekende Van den Berg afgelopen winter een contract voor een jaar. Het zetten van de handtekening zorgde voor een hereniging met boezemvriend Fabio Jakobsen. “Fabio heeft er veel mee te maken dat ik hier zit”, zei de 27-jarige renner in januari op het teamtrainingskamp in Spanje. WielerFlits sprak hem daar over zijn overstap en zijn plannen voor het aankomende seizoen.

De ploegen dsm-firmenich PostNL en EF Education-EasyPost lijken op het eerste oog grote tegenpolen. Terwijl het Amerikaanse team bekendstaat als een vrije ploeg, wordt dsm-firmenich PostNL vaak getypeerd als strikt georganiseerd. “Ik mag nergens meer heen”, grapt Van den Berg als we beginnen over het contrast tussen beide ploegen. De ervaren renner erkent dat bepaalde dingen bij zijn nieuwe ploeg inderdaad ‘wat strikter en gestructureerder’ zijn. Toch geeft Van den Berg aan blij te zijn met een nieuwe omgeving. “Het is fijn om een nieuwe trainer, nieuwe ploegmaats en een andere kijk op trainen en wedstrijden te hebben. Ik heb toch een lange tijd bij EF gezeten.”

De Nederlander vertelt dat het irritant was dat hij op een bepaald moment geen zekerheid had over zijn toekomst in het wielrennen. “Andere opties vielen weg, dan zit je inderdaad in een wachtkamer. Maar gelukkig zitten we nu hier”, zei hij opgelucht. De voornaamste reden voor zijn nieuwe contract bij dsm-firmenich PostNL is volgens Van den Berg zijn goede vriend Fabio Jakobsen. De twee hebben jarenlang samen bij SEG Racing Academy gereden. Zeven jaar na hun laatste gezamenlijke seizoen bij SEG Racing, zochten Jakobsen en zijn nieuwe ploeg nog ‘een mannetje voor de sprintvoorbereiding’. “En dat ben ik geworden”, aldus Van den Berg.

Nieuwe rol en programma

Over zijn exacte rol geeft de hardrijder glimlachend aan vroeg in de koers zijn werk te moeten doen. “Ik moet eigenlijk Tim Declercq spelen, dus kopgroepen terughalen en de sprinttrein in positie brengen.” Aan eigen kansen hoeft de wielrenner uit Purmerend niet direct te denken. “Dat zullen buitenkansjes zijn als Fabio uit koers is, maar wordt niet zwart op wit afgesproken.”

Het programma dat Van den Berg gaat rijden is dan ook nagenoeg een kopie van dat van zijn absolute kopman en jeugdvriend. “In principe rijd ik geen klassiekers, Fabio’s programma is ook mijn programma.” Zijn eerste grote ronde wordt dus de Giro d’Italia, want die staat ook op het programma van Jakobsen, maar het seizoen opent Van den Berg met ‘een maandje in de woestijn’. In de Muscat Classic, de Tour of Oman en de UAE Tour moet hij in de ‘Tim Declercq-rol’ meehelpen bij datgene waar hij het meest naar uitkijkt bij zijn nieuwe ploeg: “Winnen!”