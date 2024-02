donderdag 8 februari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Tour of Oman 2024 – Fabio Jakobsen debuteert, Yates en Del Toro favorieten op pittig parcours

Fabio Jakobsen zal zaterdag 10 februari 2024 debuteren voor dsm-firmenich PostNL. Dat doet de Nederlander in de Tour of Oman. Maar of hij daar vaak aan sprinten toekomt, is nog maar de vraag: de vijfdaagse bevat vooral veel lastige ritten. Vorig jaar ging Matteo Jorgenson met de eindzege lopen, dit jaar is UAE Emirates de te kloppen ploeg. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Tour of Oman

2023: Matteo Jorgenson

2022: Jan Hirt

2021: Niet verreden

2020: Niet verreden

2019: Alexey Lutsenko

2018: Alexey Lutsenko

2017: Ben Hermans

2016: Vincenzo Nibali

2015: Rafael Valls

2014: Chris Froome

Parcours

Het parcours van de Tour of Oman is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Sprinters hebben dus ook de komende editie dus weinig te zoeken in het sultanaat. Alleen op de eerste dag mogen zij hun kunsten waarschijnlijk vertonen, daarna is het aan de klimmers en puncheurs. Het algemeen klassement zal waarschijnlijk beslist worden in de slotrit, die finisht op Green Mountain.

Zaterdag 10 februari, Etappe 1: Oman Across Ages Museum – Oman Convention and Exhibition Centre (181,5 km)

De Tour of Oman start in de binnenlanden van de golfstaat, bij het gloednieuwe Oman Across Ages Museum. Vanuit daar trekt het peloton in oostelijke richting naar Muscat, de hoofdstad van Oman. Onderweg hoeft nauwelijks geklommen te worden. Een dag voor de sprinters dus.

Start: 11.20 uur / 08.20 uur

Finish: tussen 15.25 en 15.55 uur / tussen 12.25 en 12.55 uur

Zondag 11 februari, Etappe 2: Al Sifah – Qurayyat (170.5 km)

Op de tweede dag moet er wél geklommen worden in de Tour of Oman. De zondagrit finisht namelijk op Qurayyat, een klim van 2,6 kilometer aan 7%. Vorig jaar was Cofidis-renner Jesús Herrada hier de beste. Toen lag de helling twee keer op de route, nu slechts één keer. Daar staat tegenover dat de renners ditmaal vroeg in de etappe de beklimmingen van Al Jissah (1,3 km aan 9%) en Al Wadi Al Kabir (2 km aan 9%) voor de kiezen krijgen.

Start: 11.15 uur / 08.15 uur

Finish: tussen 15.20 en 15.45 uur / tussen 12.20 en 12.45 uur

Maandag 12 februari, Etappe 3: Bid Bid – Eastern Mountain (169,5 km)

Na de aankomst heuvelop in Qurayyat volgt op de derde dag weer een finish bergop. Gestart wordt in Bid Bid, waarna een zuidelijke lus gemaakt wordt rond het gebergte van de Green Mountain. Die klim wordt later in de ronde nog beklommen, maar laten de renners nu dus links (of eigenlijk rechts) liggen.

De finale spitst zich toe op de beklimming van Jabal Haat. Voor de klimmers een feest, voor de sprinters een verschrikking. Padum pats. De Jabal Haat (ook wel de Jabal Hatt) is een steil rotding van 4,6 kilometer aan gemiddeld 8,5%. De steilste passage ligt vlak voor het ingaan van de slotkilometer, als de percentages meer dan 15% aantikken. De laatste 1.000 meter is het stijgingspercentage ook nog 11,2%, dus hier gaan sowieso slachtoffers vallen.

Start: 10.40 uur / 07.40 uur

Finish: tussen 14.30 en 14.54 uur / tussen 11.30 en 11.54 uur

Dinsdag 13 februari, Etappe 4: Al Rustaq Fort – Yitti Hills (207.5 km)

De langste etappe van deze ronde, de enige boven de 200 kilometer, start in Izki. Dat ligt aan de voet van de bergen, maar vanaf hier trekt het peloton weer naar de kust. Daar gaat het in de laatste zestig kilometer echter ook constant op en neer. Niet elke heuvel is gecategoriseerd, maar het gaat wel in de benen zitten.

Eerst is er Jabal Raod (3,3 km aan 9,8%), maar waarschijnlijk barst de koers pas echt los op de klim van Al Jissah (2,5 km aan 6,9%). De top van deze helling ligt op elf kilometer van de meet. Vlak voor de finish ligt ook nog de klim naar Yitti Hills, goed voor 1,6 kilometer aan 6,6%. De uitloper naar de eindstreep ligt de explosieve types. Vorig jaar was Diego Ulissi hier te snel voor Axel Zingle en Ide Schelling.

Start: 10.15 uur / 07.15 uur

Finish: tussen 15.10 en 15.45 uur / tussen 12.10 en 12.45 uur

Woensdag 14 februari, Etappe 5: Imty – Green Mountain (139 km)

Er is dus al het nodige geklommen en dan moet de allesbeslissende slotdag nog volgen. De dag van Green Mountain. In Samail, waar met de Masjid Māzin naar verluidt de oudste moskee van Oman staat, wordt gestart. De organisatie had voor een korte route naar de voet van de slotklim kunnen kiezen, maar heeft voor een omweg door het binnenland gekozen.

Na 147 kilometer over licht glooiende wegen begint het slotstuk van deze Tour of Oman. Officieel heet de klim Jabal Al Akhdhar, maar voor ‘ons’ is het Green Mountain. Een klim van 5,7 kilometer aan een gemiddelde van 10,5%.

In principe loopt elke kilometer omhoog aan 10% of meer. Alleen tussen kilometerpaal 2,5 en 1,5 voor de finish is er een vlakker stuk aan gemiddeld 6%. Maar vlak daarvoor en vlak daarna zijn er stroken die oplopen tot 12% en 13,5%. Kortom, hier gaat het klassement definitief in zijn plooi vallen.

Start: 10.15 uur / 07.15 uur

Finish: tussen 13.30 en 13.55 uur / tussen 10.30 en 10.55 uur

Favorieten

Eén ding is zeker: de Tour of Oman zal dit jaar een andere winnaar krijgen dan in 2023. Visma | Lease a Bike doet namelijk niet mee aan de ronde en dus ontbreekt ook titelhouder Matteo Jorgenson. Mauri Vansevenant – vorig jaar tweede, op één tel van Jorgenson – is wel van de partij. Mede door een knieblessure heeft de 24-jarige Belg sindsdien niet al te veel meer laten zien. Samen met Antoine Huby, Fausto Masnada en Jan Hirt (eindwinnaar in 2022) vormt hij wel een sterk blok, maar tot de topfavorieten rekenen we de renners van Soudal Quick-Step niet.

Voor die topfavorieten moeten we bij UAE Emirates zijn. De formatie uit het Midden-Oosten stelt onder meer Adam Yates, Finn Fisher-Black en Isaac Del Toro op. Yates begon zijn seizoen de voorbije jaren steevast met (een podiumplaats in) de UAE Tour, maar trapt nu dus nog wat eerder af, in de Tour de Oman. Op basis van zijn prestaties in 2023 is hij de te kloppen man in deze ronde. Fisher-Black toonde zich dan weer in de AlUla Tour, die hij als nummer drie afsloot.

Del Toro was dan weer derde in de Tour Down Under. De 20-jarige Mexicaan liet in Australië zien uit het goede hout gesneden te zijn en kan zich met zijn sterke punch ook uitleven in Oman. Zijn ervaren ploeggenoot Diego Ulissi is ook nog iemand om rekening mee te houden. Vorig jaar was de Italiaan immers nog vijfde in de Tour of Oman. De kans is reëel dat hij zich ditmaal in dienst moet gaan stellen, maar we schrijven hem nog niet af.

UAE Emirates is de te kloppen ploeg, maar ook BORA-hansgrohe stelt enkele sterke renners op. De grootste naam is wellicht Emanuel Buchmann. De Duitser, in 2019 vierde in de Tour de France, heeft de voorbije jaren echter niet heel veel meer laten zien. Zijn landgenoot Ben Zwiehoff heeft wat dat betreft betere papieren. De 31-jarige renner reed stiekem een heel sterk 2023: hij startte in negen rittenkoersen en eindigde zeven keer bij de eerste vijftien. Tweemaal was hij zelfs tweede, in de Czech Tour en Ronde van Turkije. Zet hij die goede lijnen voort in Oman?

Jesús Herrada was vorig jaar ook uitstekend op dreef. De 33-jarige Spanjaard won voor de derde keer in zijn carrière een rit in de Vuelta a España, was de beste in de Tour du Doubs en pakte een etappe in de… Tour of Oman. In het eindklassement strandde hij op plek zeven. Dit jaar zal de routinier ongetwijfeld nog wat beter willen doen, al kon hij in zijn eerste wedstrijd van 2023 nog niet echt imponeren.

Herrada won in 2023 op Qurayyat, waar Anthon Charmig in 2022 de beste was. De Deen staat ook dit jaar weer aan de start. Hij heeft Uno-X deze winter overigens verruild voor Astana Qazaqstan, de ploeg waar Ide Schelling in Oman zijn debuut voor zal maken. De Nederlander komt wellicht wat tekort om mee te dingen voor de eindzege, maar hij was vorig jaar wel dicht bij een ritzege in Yitti Hills. Is het dit jaar raak op deze (of een andere) punchaankomst?

Bij dsm-firmenich PostNL hebben ze met Frank van den Broek ook een Nederlander in huis die we in de gaten moeten houden. Hij heeft een vrije rol, net als Warren Barguil. De 32-jarige Fransman krijgt op papier een parcours op maat, want hij komt vaak goed voor de dag op lastige, maar niet extreem lange beklimmingen. Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty) kan daar ook prima uit de voeten.

Voor Rota’s ploeggenoot Louis Meintjes en Cristián Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels) hadden de hellingen wel wat langer gemogen, maar ook zij moeten hier mee kunnen dingen naar een mooie eindklassering. Wie weet kan ook Meintjes jonge ploeggenoot Francesco Busatto dat. Hij won vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik U23 en mag het nu laten zien bij de profs.

De Mongool Jambaljamts Sainbayar is ‘al’ 27 jaar, maar ook bezig aan zijn eerste seizoen als beroepsrenner. De voorbije jaren schitterde hij al in het Aziatische circuit. Kan de renner van Burgos-BB het ook in een (half) WorldTour-peloton? We zetten hem in ieder geval bij de outsiders. Ook Elie Gesbert (Arkéa-B&B Hotels), Nathan Earle (JCL Team UKYO), Merhawi Kudus (Terengganu) en Harm Vanhoucke (Lotto Dstny) reken we hiertoe. Kenny Elissonde (Cofidis) staat nog wel een trapje boven deze namen.

Sprinters

De Tour of Oman staat ook in teken van het debuut van Fabio Jakobsen voor dsm-firmenich PostNL. De 27-jarige sprinter zal met een goed gevoel willen beginnen bij zijn nieuwe ploeg, maar zal er wel meteen moeten staan. Alleen de allereerste etappe is namelijk ideaal voor de pure sprinters. Jakobsen wordt wel meteen goed omringd. Naast de genoemde Van den Broek, zal hij Tim Naberman, Julius van den Berg, Timo Roosen en Tobias Lund Andresen in steun hebben. Met die trein zal hij het onder meer op moeten nemen tegen Caleb Ewan, de tweede topsprinter die aan de start staat.

Ook Bryan Coquard is van de partij in Oman. De Fransman pakte dit jaar al twee tweede plaatsen: eerst in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 achter Dylan Groenewegen, daarna in de AlUla Tour achter Tim Merlier. Schiet hij nu wel raak? De 19-jarige Paul Magnier (Soudal Quick-Step) deed dat al in de Trofeo Ses Salines-Felanitx, zijn eerste koers als prof. Luke Lampertitrok toen de sprint voor hem aan. Wellicht is het in Oman andersom.

We noemen verder ook nog de namen van Alexander Kristoff (Uno-X), Milan Fretin (Cofidis), Lionel Taminiaux (Lotto Dstny), Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels), Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan), Matteo Malucelli (JCL Team UKYO) en Lucas Carstensen (Roojai Insurance).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Adam Yates

*** Isaac Del Toro, Jesús Herrada

** Finn Fisher-Black, Ben Zwiehoff, Warren Barguil

* Lorenzo Rota, Cristián Rodríguez, Kenny Elissonde, Mauri Vansevenant

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De renners treffen het in de Tour of Oman: ze krijgen heerlijk koersweer. Het zonnetje schijnt, de kans op neerslag is nihil en het wordt dagelijks zo’n 25 graden Celsius – warm, maar niet té warm. In de woestijn liggen waaiers altijd op de loer, maar het gaat niet extreem hard waaien. Al zullen de ploegen ook met de verwachte windkracht drie op hun hoede zijn.

De Tour of Oman wordt in Nederland en België helaas niet live uitgezonden.