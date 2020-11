Julius van den Berg koerst ook komend seizoen bij EF Pro Cycling

Julius van den Berg verdedigt ook komend seizoen de kleuren van EF Pro Cycling. Bij de ploeg van Jonathan Vaughters tekende de Nederlandse beloftekampioen van Hoogerheide (2018) met een jaar bij.

Van den Berg (24) rijdt sinds medio 2018 voor de Amerikaanse WorldTour-formatie na meerdere seizoenen in het continentale circuit met SEG Racing. Op dit moment is de hardrijder actief in de Vuelta a España, zijn eerste grote ronde. In de etappes naar Lekunberri en de Angliru liet hij zich zien door mee te springen in de lange ontsnapping.

Onlangs verlengde EF Pro Cycling al de contracten van onder meer Lachlan Morton en Moreno Hofland.

✍🏻 @JuliusJelmer will be in @EFprocycling colors in 2021 as he has inked a one-year contract extension with the team. Great to see that this @segeracing Alumni will keep on developing at WorldTour level! #YourTalentOurProfession pic.twitter.com/w9rx5vGj7d

