Wielertransfers 2021: Gabburo, Gazprom-RusVelo, Campbell, Eklund, Commissaris

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Davide Gabburo

Davide Gabburo (27) verruilt aan het einde van het huidige seizoen Androni Giocattoli-Sidermec voor Bardiani-CSF-Faizanè, waar hij een contract voor minimaal een jaar tekende. De ploeg ziet de Italiaan als een complete renner die zijn mannetje kan staan op een klim en een rol kan spelen op specifieke aankomsten. “Ik ben blij dat ik heb getekend bij Bardiani-CSF-Faizanè, waar ik in een mooie en zeer georganiseerde Italiaanse structuur terechtkom.”

Gabburo is al de zesde aanwinst van de ploeg van Roberto en Bruno Reverberi. Ook Kevin Rivera wordt overgenomen van Androni, Enrico Battaglin komt over van Bahrain-McLaren. Tevens trok het team de neoprofs Johnatan Cañaveral, Tomas Trainini en Samuele Zoccarato aan.

Gazprom-RusVelo

Gazprom-RusVelo heeft de contracten verlengd van Nikolay Cherkasov (24) en Imerio Cima (22). Cherkasov, een ronderenner, eindigde vorig seizoen derde in de Italiaanse eendagswedstrijden Coppa Agostoni en Giro della Toscana en tekende bij tot eind 2022. De snelle Cima, een maand geleden de nummer zeven in Parijs-Chauny, kwam een vernieuwde verbintenis van een jaar met de ploeg overeen.

Teniel Campbell

De vrouwenploeg van Mitchelton-Scott heeft Teniel Campbell (23) aangetrokken. De getalenteerde Trinidadaanse, geschoold in het World Cycling Centre van de UCI, komt over van de Valcar-ploeg en tekende een contract voor twee jaar. Dit seizoen schoot ze uit de startblokken met een derde plaats in de Vuelta CV Feminas en in de Omloop van het Hageland werd ze vervolgens vijfde. Die vliegende start werd vervolgens bruut onderbroken door de coronacrisis.

“Mitchelton-Scott is mijn droomploeg sinds ik deel uitmaakte van het World Cycling Centre. Soms moet ik mezelf even knijpen om te geloven dat het echt gebeurt”, laat Campbell weten via haar nieuwe team. Manager Brent Copeland is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst. “Teniel heeft de school van het UCI World Cycling Centre doorlopen en we zijn ervan overtuigd dat ze enorm veel talent heeft.”

Nathalie Eklund

Biehler Krush heeft zich voor volgend seizoen versterkt met de Zweedse wegkampioene Nathalie Eklund (28), die overkomt van de Talent ELABO-ploeg.”Ik kijk er naar uit om veel wedstrijden te rijden omdat 2020 zo’n vreemd seizoen was”, laat ze weten. “Mijn langetermijndoel is om Zweden te vertegenwoordigen op de Spelen, waar ik wil strijden om een medaille. Ik streef ernaar om één van de twintig beste vrouwelijke wielrensters ter wereld te worden.

Biehler Krush trok eerder al de beloftevolle Daniek Hengeveld aan.

Caren Commissaris

Caren Commissaris (26) koerst komend seizoen in het tricot van Chevalmeire. Het is de Belgische, die actief is in zowel het veld als op de weg, zelf die deze week het nieuws bekendmaakte op haar social media. “Ik heb geweldig nieuws te vertellen! Ik had nooit gedacht dat het mogelijk was om een overeenkomst bij een UCI-ploeg te tekenen, maar gisteren deed ik het! Ik kan nog steeds niet geloven dat ik deze geweldige kans krijg!”