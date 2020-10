Moreno Hofland koerst ook in 2021 voor EF Pro Cycling

Moreno Hofland heeft een moeizaam seizoen achter de rug, maar de 29-jarige sprinter mag zich nog een jaar bewijzen in het tenue van EF Pro Cycling. “Ik hoop volgend seizoen eindelijk weer mijn mannetje te staan”, zo laat hij weten aan BN De Stem.

Hofland begon het seizoen nog goed met meerdere ereplaatsen in de Herald Sun Tour, maar toen kwam de coronacrisis. De Nederlander bleef in de koersloze periode vol goede moed doortrainen maar nam uiteindelijk te weinig rust, met alle gevolgen van dien. In de Ronde van Polen kwam Hofland nauwelijks vooruit.

‘Non-functional overreached’

De renner begon begin augustus nog wel met ambitie aan de herstart van het seizoen. “De eerste rit ging nog wel. De ritten daarna waren lastiger en ik herstelde niet. Uit testen bleek daarna dat ik me ‘non-functional overreached’ heb. Dat ik mezelf in die coronapauze dus gewoon helemaal naar de klote had gereden.”

“Een beetje hetzelfde als wat Mathieu van der Poel is overkomen. Alleen kan hij het beter hebben en heb ik misschien nog wel veel gekker getraind. Je denkt dat je het allemaal goed doet. Tot je bij de eerste wedstrijd in Polen tot het besef komt dat het voor geen meter meer gaat.”

Nieuwe kans

Hofland kwam na de vierde etappe van de Ronde van Polen nog maar één keer in actie in 2020, maar hoeft dus niet te vrezen voor het einde van zijn carrière. “Ik blijf bij EF Pro Cycling. Begin september liet de ploeg weten dat ze iedereen een nieuwe kans geven. Dat vonden ze vanwege alle coronaperikelen redelijk. Ik vind dat netjes.”

“Voor mij is die coronabreak helemaal verkeerd uitgepakt. Dan is het fijn dat een ploeg er zo naar kijkt”, aldus Hofland, die volgend seizoen hoopt sportieve revanche te nemen.