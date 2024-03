zaterdag 16 maart 2024 om 18:44

Julian Alaphilippe reed lek in slotfase: “Had anders zeker hoger kunnen eindigen”

Julian Alaphilippe kwam als negende over de streep in Milaan-San Remo. De Fransman van Soudal Quick-Step had naar eigen zeggen hoger kunnen eindigen, want hij moest afrekenen met een lekke band in de absolute slotfase. “Ik was de hele dag goed”, vertelt hij via de officiële kanalen van zijn ploeg.

“Ik ben blij met de manier waarop ik gereden heb. Ik had de hele dag een goed gevoel en ik had een ongelooflijk sterk team aan mijn zijde. Zij hebben me constant beschermd en me altijd op de juiste momenten goed gepositioneerd. Zelf ben ik teleurgesteld omdat ik in de finale nog een lekke band kreeg. Zonder die lekke band had ik zeker hoger kunnen eindigen.”

Toch is de oud-wereldkampioen niet alleen maar teleurgesteld. “Top-10 in het eerste monument van het jaar is zeker niet slecht. Zeker omdat ik, na alles wat er de laatste weken gebeurd is, wel degelijk kon meedoen in de finale. Ik kan nu niet wachten op de Belgische klassiekers. Daar hoop ik de stijgende lijn voort te zetten.”