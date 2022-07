Julian Alaphilippe neemt eind juli deel aan Tour de Wallonie

De Tour de France kwam volgens de ploegleiding van Quick-Step Alpha Vinyl nog te vroeg voor Julian Alaphilippe. De Franse wereldkampioen, die pas net weer wedstrijdfit is na een zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik, zal over goed twee weken echter wel aan de start verschijnen van de Tour de Wallonie (23-27 juli).

De zesvoudig Touretappewinnaar maakte eind juni met een dertiende plaats in het Frans wegkampioenschap zijn terugkeer in het peloton, nadat hij ruim twee maanden geleden in Luik-Bastenaken-Luik zwaar ten val kwam. Quick-Step Alpha Vinyl kwam echter tot de conclusie dat de Tour nog te vroeg kwam voor de regerende wereldkampioen. “Geen leuk nieuws natuurlijk, maar ik heb Julian onze visie uitgelegd en daar had hij begrip voor“, schetste teambaas Patrick Lefevere.

Alaphilippe wil zeker nog iets van het najaar maken en krijgt in de Tour de Wallonie (23-27 juli) al de mogelijkheid om zijn benen te testen en zijn vormpeil op te krikken. Na de Tour de Wallonie volgen met de Clásica San Sebastián (30 juli) en de Tour de l’Ain (9-11 augustus) nog twee wedstrijden in aanloop naar de laatste grote ronde van het seizoen: de Vuelta a España (19 augustus-11 september). “‘Hij zal daar goed aan de start verschijnen. Julian is momenteel heel relaxed en fysiek veel beter”, citeert L’Équipe Lefevere.

Alaphilippe hoopt na de Vuelta uiteraard ook een gooi te doen naar een derde opeenvolgende wereldtitel in het Australische Wollongong. De 30-jarige Fransman was al de beste op de WK’s in Imola en Leuven.