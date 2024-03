zondag 3 maart 2024 om 09:13

Julian Alaphilippe komt met de schrik vrij na val in Strade Bianche

Het zit Julian Alaphilippe dit jaar nog niet mee. De tweevoudig wereldkampioen begon in de Tour Down Under nog wel goed aan zijn seizoen, maar kwam vervolgens hard ten val in de Omloop Het Nieuwsblad. En ook zaterdag ging hij – in de beginuren van Strade Bianche – tegen de grond.

Alaphilippe viel nog voor de finale van de Italiaanse klassieker en de winnaar van de editie van 2019 bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen. De 31-jarige Fransman moest dus al vroeg opgeven, maar de schade valt al bij al nog mee. Alaphilippe liep ‘verschillende schaafwonden’ op, maar heeft verder geen ernstige blessures overgehouden aan zijn crash en kan maandag gewoon starten in Tirreno-Adriatico.

Alaphilippe was overigens niet de enige renner van Soudal Quick-Step die door een val moest opgeven in Strade Bianche. Ook zijn jongere landgenoot Paul Magnier maakte hetzelfde mee en moest zelfs worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij de 19-jarige neoprof – dit jaar al winnaar van de Trofeo Ses-Salines en een rit in de Tour of Oman – werden gelukkig ook geen ernstige verwondingen vastgesteld.

Soudal Quick-Step beleefde – mede door de valpartijen van Alaphilippe en Magnier – een zeer teleurstellende Strade Bianche. Mede-kopman Kasper Asgreen was de eerste renner van de Belgische ploeg die finishplaats Siena wist te bereiken, maar dit deed de Deen – in 2022 nog derde – wel meer dan elf minuten na de binnenkomst van winnaar Pogacar. Asgreen werd slechts veertigste.