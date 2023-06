Juan Ayuso wil in 2024 schitteren in de Tour: “Misschien heb ik dan het niveau om te winnen”

Juan Ayuso staat te kennen als een van de grote talenten in het wielrennen. De nog maar 20-jarige Spanjaard werd in 2022 derde in de Vuelta a España en lijkt na zijn blessure ook in 2023 weer top te zijn. “Mijn doel is niet om de beste Spanjaard te zijn, maar de beste ter wereld te zijn.”

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Voor aanvang van het Spaans kampioenschap tijdrijden sprak Ayuso met Marca. “Ik voel me goed en heb veel vertrouwen in de rest van het seizoen. Het gaf veel moraal om te winnen van jongens als Wout van Aert en Remco Evenepoel (in de afsluitende tijdrit van de Ronde van het Zwitserland, red.).” Ayuso werd niet veel later vierde op het Spaans kampioenschap. De jonge renner strandde op acht seconden van winnaar Jonathan Castroviejo, wat net niet goed genoeg was voor het podium.

Jonathan Castroviejo wint Spaans kampioenschap tijdrijden, Ayuso grijpt naast podium Lees ook:

Verder gaf Ayuso ook mee dat hij in 2024 een nieuw groot doel heeft. “Als alles goed gaat, moet ik volgend jaar naar de Tour, denk ik. Ik zou er graag bij willen zijn. Het belangrijkste blijft echter dat ik me blijf ontwikkelen. Volgend jaar wil ik weer een stap zetten en dan heb ik misschien het niveau om de Tour te winnen”, is de klimmer van UAE Emirates gretig.

Ayuso: “Mijn doel is om de beste ter wereld te zijn”

“Het is een motivatie om net zo goed te zijn als Tadej Pogacar, dat is waar ik uiteindelijk voor werk”, geeft Ayuso als antwoord als ze hem vragen naar de vergelijking met Pogacar. Het talent is overigens op dit moment de meest succesvolle Spanjaard in 2023, maar dat doet hem niet al te veel: “Ik ben blij nu, maar ik weet dat ik nog veel beter kan. Mijn doel is niet om de beste Spanjaard te zijn, maar om de beste ter wereld te zijn.”