Jonathan Castroviejo wint Spaans kampioenschap tijdrijden, Ayuso grijpt naast podium

Jonathan Castroviejo heeft zich gekroond tot Spaans kampioen tijdrijden. De renner van INEOS Grenadiers klopte Oier Lazkano en Lluís Mas over een parcours van 32 kilometer. Juan Ayuso strandde net naast het podium.

Ondanks de lange tijdrit waren de verschillen bijzonder klein. Castroviejo reed uiteindelijk drie seconden sneller dan Lazkano, die na een ronde nog de snelste tijd had. De 33-jarige Mas moest zes tellen toegeven op Castroviejo. Ayuso, misschien wel de topfavoriet op voorhand, deed acht seconden minder goed dan winnaar Castroviejo.

Voor de 36-jarige Castroviejo, die uitkomt voor INEOS Grenadiers, is het al zijn zesde zege in het Spaans kampioenschap tijdrijden. Zijn eerdere overwinningen waren in 2013, 2015, 2017, 2018 en 2019.

Benito klopt García met miniem verschil

Bij de vrouwen ging de zege naar Mireia Benito. De 26-jarige renster van AG Insurance-Soudal Quick-Step klopte Mavi García en Sandra Alonso. Het was ook bij de vrouwen een zeer spannende strijd, want García strandde op slechts een seconde van winnares Benito.