Juan Ayuso kijkt na zege alweer naar Drôme Classic: “Gaan opnieuw voor goed resultaat”

Waar Nils Politt zaterdag met een podiumplek in Omloop het Nieuwsblad zorgde voor blijdschap binnen de ploeg van UAE Emirates, wist ook Juan Ayuso de ploeg in de schijnwerpers te zetten. De Spanjaard was de sterkste in de Faun-Ardèche Classic en klopte mannen als Mattias Skjelmose, Felix Gall en Romain Grégoire.

Via de site van de ploeg laat de Spanjaard weten zeer tevreden te zijn met zijn team. “De koers verliep erg goed. Het was best een lastige dag, maar de ploeg deed het uitstekend. Sjoerd Bax verrichte de hele dag goed werk op kop van het peloton en Domen Novak zorgde ervoor dat ik in positie kwam voor de klim. Igor Arrieta deed het zelf ook goed in de groep achter mij in de finale.”

In deze finale was het een strijd tussen vier man. Ayuso wist zich niet los te maken van Romain Grégoire, Felix Gall en Mattias Skjelmose. Het werd een sprint in Guilherands-Granges. “Ik wilde de sprint niet van voren starten, maar ik hoorde op de radio dat ze van achteren kwamen. Ik ging dus maar aan. De andere jongens kwamen aanvankelijk langs me heen, maar gelukkig slaagde ik erin ze terug te pakken. Morgen gaan we voor opnieuw een goed resultaat.”

Zondag staat de Drôme Classic op het programma, als tweede koers in het Boucles Drôme-Ardèche. Naast Juan Ayuso verschijnt ook Mattias Skjelmose hier weer aan de start. De andere twee pionnen in de finale, Grégoire en Gall, zijn niet van de partij.