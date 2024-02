zaterdag 24 februari 2024 om 16:35

Juan Ayuso toont zich de sterkste in Frankrijk en wint sprint der favorieten in Faun-Ardèche Classic

Juan Ayuso heeft in Frankijk de Faun-Ardèche Classic op zijn naam geschreven. Na een heuvelige finale was de renner van UAE Emirates de sterkste van een favorietengroepje van vier man. In de sprint om de zege wist hij Romain Grégoire en Mattias Skjelmose te kloppen, die genoegen moesten nemen met respectievelijk de tweede en de derde plek.

De Faun-Ardèche Classic kende op deze zaterdag 24 februari de nodige concurrentie door het openingsweekend in België. Toch stond er een mooi deelnemersveld aan de start met mannen als Juan Ayuso, Felix Gall, Romain Bardet, Mattias Skjelmose en Valentin Madouas. In Frankrijk kregen de renners vandaag een heuvelig parcours van 169,5 kilometer voorgeschoteld, waarin de Côte du Pin (9,9 km aan 4,3%) en de steile Val d’Enfer (1,6 km aan 10,3%) twee van de scherprechters waren.

Rustige start

Het duurde na de start in Guilherand-Granges niet lang voordat de vlucht van de dag was gevormd. Al na enkele kilometers was het een tweetal dat zich los wist te maken van het pak. De Fransman Antoine Hue (CIC U Nantes Atlantique) en de Noor Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) gingen het avontuur in Frankrijk aan.

Niet veel later was het een andere Fransman van de Franse continentale ploeg Nice Métropole Côte d’Azur die de aanval koos. Melvin Crommelinck maakte de oversteek en maakte er in de kopgroep een drietal van. De heren kregen de zege van de concurrentie in het peloton en fietste al snel de nodige minuten bij elkaar. Op het hoogtepunt bedroeg deze voorsprong bijna zeven minuten.

Aanloop naar de finale

Na de eerste passage van de finishlijn was het het gat al ietwat geslonken richting de zes minuten. In de tweede lus van de dag bleef deze trend zich stevig doorzetten. De favorieten van de dag zetten hun pionnen op kop en wisten zo de voorsprong halfweg koers al te verkleinen naar een ruime twee minuten. Met name Lidl-Trek, Groupama-FDJ, UAE Emirates en Decathlon AG2R La Mondiale deden een flinke duit in het zakje.

De drie vluchters wisten toen al hoe laat het was, maar gaven niet op. Ook zij voerden het tempo nog even op, waardoor Antoine Hue het niet meer bij kon benen. Op de Val d’Enfer viel het doek voor de vluchters. Met nog veertig kilometer te gaan bleef een groep van zo’n zeventig renners over. De renners moesten nog eenmaal de Saint-Romain-de-Lerps en Val d’Enfer over.

Strijd der favorieten

Op de flanken van de Saint-Romain-de-Lerps was het Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), die de knuppel in het hoenderhok wierp. De Deen sloeg een klein gaatje, maar kreeg al snel Juan Ayuso (UAE Emirates), Romain Grégoire (Groupama-FDJ) en Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) in zijn wiel. De vier mannen lieten de rest van het peloton steeds verder achter zich.

Eenmaal op de Val d’enfer waren de vier mannen nog altijd bij elkaar. De 21-jarige Grégoire moest heel even een gaatje laten, maar wist de aansluiting snel weer te vinden. Meerder speldenprikjes bleken geen verschil te kunnen maken. Het werd een sprint in Guilherand-Granges. Hoewel het peloton nog erg dichtbij kwam, was het Juan Ayuso die de eendagskoers op zijn naam schreef. Romain Grégoire en Mattias Skjelmose kwamen net tekort en werden tweede en derde. Felix Gall viel naast het podium.