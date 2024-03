zaterdag 9 maart 2024 om 18:32

Juan Ayuso ‘eerste mens’ in Tirreno-Adriatico: “Jonas Vingegaard is van een ander niveau”

Jonas Vingegaard maakte zaterdag indruk met zijn tweede ritzege in Tirreno-Adriatico. Niet alleen op de wielerfans, maar ook op zijn concurrenten. “Ik ben de eerste van de mensen”, grapte runner-up Juan Ayuso in het flashinterview na afloop. “Jonas is op dit moment van een ander niveau”

Zelf voelde Ayuso zich in de rit naar de Monte Petrano beter dan vrijdag, toen hij zijn leiderstrui al kwijtspeelde aan Vingegaard. “Ik probeerde in zijn wiel te blijven, toen hij ging. Maar zoals iedereen kon zien moest ik even volledig inhouden om weer wat lucht te krijgen. Ik explodeerde, maar ik ben blij dat ik het geprobeerd heb, dat ik de strijd ben aangegaan en voor de ritzege ben gegaan. Het was onmogelijk, maar ik was wel beter dan gisteren. Ik ben op de goede weg.”

Puntentrui

Ayuso blijft leider in het jongerenklassement en nam dankzij zijn tweede plaats ook de puntentrui over van Jonathan Milan. Wist hij dat, op het moment dat hij de sprint won van Jai Hindley? “Eerlijk gezegd niet. Maar tweede worden hier, achter een van de beste renners ter wereld, is iets waar je altijd tot de streep voor wilt knokken. Daarom deed ik mijn best, zoals altijd. Het is leuk dat ik de puntentrui heb, maar morgen wordt waarschijnlijk weer een rit voor de sprinters. Milan staat nog dichtbij en zal deze trui waarschijnlijk van me overnemen.”