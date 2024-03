zaterdag 9 maart 2024 om 16:37

Jonas Vingegaard heer en meester in koninginnenrit Tirreno-Adriatico

Jonas Vingegaard heeft in Tirreno-Adriatico de bergrit naar de Monte Petrano op zijn naam geschreven. De Deen, die al aan de leiding in het klassement stond, reed halverwege de slotklim weg bij Juan Ayuso en Jai Hindley, die hij in de laatste kilometers af wist te houden.

De voorlaatste dag van Tirreno-Adriatico was het D-Day voor de favorieten. De koninginnenrit voerde het peloton van Sassoferrato naar de top van de Monte Petrano, een klim van tien kilometer aan acht procent. Als voorgerechten kregen de coureurs onder meer de beklimmingen naar La Forchetta (3,2 km aan 7,3%), Moria (2,4 km aan 8,5%) en Plan di Trebbio (7 km aan 5%) voorgeschoteld. Jonas Vingegaard begon aan de etappe met een comfortabele voorsprong. Juan Ayuso, de nummer twee van het klassement, stond op een minuut en 12 seconden.

Sterke kopgroep

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) had al meer dan vier minuten achterstand en mocht daarom meesluipen met de vroege vlucht. Hij had het gezelschap van zijn ploeggenoot Ben Healy, Julian Alaphilippe, Nans Peters, Michal Kwiatkowski, Axel Zingle, Iván García Cortina, Andreas Leknessund en Nikias Arndt. De voorgift van deze sterke kopgroep bleef beperkt. Op La Forchetta keerde het peloton, dat werd aangevoerd door Visma | Lease a Bike, zelfs bijna terug bij de aanvallers. Door een tussenversnelling van Carapaz en Healy liepen de negen echter weer wat uit.

De voorsprong liep zelfs op tot bijna tweeënhalve minuut. De mannen van EF Education-EasyPost beschikten duidelijk over goede benen, want ze ranselden de kopgroep langzaam maar zeker verder uit elkaar. Alaphlippe, Arndt, Peters, Kwiatkowski, Zingle – dertig kilometer voor het einde waren ze er allen al afgereden. Bleven over: Healy, Carapaz, Leknessund en García Cortina. Die laatste was op 28 kilometer van het einde de volgende die moest passen.

Carapaz en Leknessund blijven over

Op datzelfde moment kreeg Juan Ayuso, in het peloton, een lekke band. Een vervelend moment, want de renners zaten net op de klim naar Moria. De naaste belager van Vingegaard kreeg gelukkig snel een nieuw wiel en wist, met hulp van Alessandro Covi terug te keren. Vooraan gaf nu ook Healy af. Carapaz en Leknessund stonden er alleen voor, maar hadden 25 kilometer voor de finish nog wel twee minuten op het peloton. De Monte Petrano moest echter nog komen.

Op de eerste stroken van die Monte Petrano reed Carapaz weg bij Leknessund. De voorsprong aan de voet, iets meer dan een minuut, was (mede door het hoge tempo van BORA-hansgrohe) echter verre van genoeg om vooruit te blijven. De Ecuadoraan werd op zes kilometer van de top gegrepen. Dat gebeurde door een drietal: Jonas Vingegaard, Juan Ayuso en Jai Hindley, die het bal had geopend met een aanval.

Vingegaard knalt weg

Kort nadat Carapaz was ingerekend, viel Vingegaard aan. Ayuso nestelde zich in het wiel en wist zich daar even in vast te bijten, maar uiteindelijk moest hij toch passen. Hij viel terug tot bij Hindley. De twee zagen Vingegaard langzaam maar zeker verder wegrijden. Achter hen vormde zich een groepje met Cian Uijtdebroeks, Thymen Arensman, Tom Pidcock, Ben O’Connor, Lennard Kämna en uiteindelijk ook Isaac Del Toro, die vanuit de achterhoede terugkwam. De Mexicaan kwam helemaal op stoom en ging in de laatste kilometers op jacht naar Ayuso en Hindley.

Dat gebeurde allemaal ver achter Vingegaard, die het in de laatste honderden relatief rustig aan kon doen. Hij kwam alsnog met een ruime voorsprong over de streep. Met nog één vlakke rit te gaan, is de eindzege ook zo goed als binnen.

Ereplaatsen

In de strijd om plek twee van de daguitslag wist Ayuso de sprint nog te winnen van Hindley. Dit was op 26 seconden van Vingegaard. Tien tellen later kwam Del Toro als vierde over de streep, terwijl Tom Pidcock de top-vijf even later zou vervolledigen. Met Thymen Arensman (achtste) en Wout Poels (tiende) eindigden er twee Nederlanders in de top-tien. Cian Uijtdebroeks finishte voor België precies tussen hen in als negende.