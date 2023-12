dinsdag 19 december 2023 om 13:30

Juan Ayuso begint seizoen in Spanje en debuteert in Strade Bianche

Juan Ayuso maakt volgend jaar deel uit van het sterrenensemble dat UAE Emirates afvaardigt voor de Tour de France. Maar welke koersen rijdt de 21-jarige Spanjaard nog meer in 2024? Tijdens de persconferentie van zijn ploeg gaf hij maandag alvast een groot deel van zijn programma weg aan onder andere Ciclo21.

Ayuso zal zijn seizoen op 12 februari volgens Ciclo21 beginnen met de Clásica Jaén Paraiso Interior, een gravelkoers in Spanje. Daarna blijft hij nog even in eigen land voor de Ruta del Sol (14-18 februari), maar vervolgens trekt hij naar Italië. Daar zal hij meedoen aan Strade Bianche (2 maart) en Tirreno-Adriatio (4-10 maart). Hoe de rest van zijn voorjaar eruit ziet, is nog onduidelijk. Ook wat hij in de maanden mei en juni doet, blijft nog een vraagteken. De eerstvolgende koers op zijn voorlopige programma is pas de Tour de France (29 juni-21 juli).

Nadat Ayuso zijn debuut maakt in de Ronde van Frankrijk, wil hij graag naar de Olympische Spelen. Vervolgens is hij van plan te starten in het Canadese tweeluik: de Grand Prix Cycliste Québec (13 september) en de Grand Prix Cycliste Montreal (15 september). Een derde opeenvolgende deelname aan de Vuelta a España lijkt daarmee onwaarschijnlijk, want deze rittenkoers eindigt pas op 8 september. Wel hoopt Ayuso met de Spaanse selectie af te reizen naar Zurich voor de WK wielrennen, die van 22 tot en met 29 september duren.