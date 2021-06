Juan Aysuo wint Giro d’Italia U23, slotrit prooi voor Ben Healy

Juan Aysuo heeft zoals verwacht de eindzege in de Giro d’Italia U23 voor zich opgeëist. De laatste etappe was een prooi voor de Ierse kampioen Ben Healy. Daan Hoole werd derde in de afsluitende etappe.

SEG Racing Academy-renner Hoole en Healy maakten samen met Jacopo Menegotto onderdeel uit van een kopgroepje dat om de zege mocht strijden. Healy wist uiteindelijk na een solo in de finale de finishlijn als eerste te overschrijden. Zodoende hield hij, na een tweede plaats in de vierde etappe en een derde plek in de rit naar Sestola, toch nog een ritzege over aan de Giro d’Italia U23.

Onderweg lagen nog twee klimmetjes van de derde categorie, waaronder de Muro di Ca’ del Poggio, maar rozetruidrager Ayuso tijdens de slotrit werd niet in de problemen gebracht. Hij eiste dan ook de eindzege voor zich op in Castelfranco Veneto.