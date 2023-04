Josef Cerny klopt grote namen in Romandië: “Zelf niet heel erg verrast”

Voor de start van de proloog van de Ronde van Romandië ging het vooral over Ethan Hayter, Rémi Cavagna en Tobias Foss, maar de zege ging uiteindelijk naar Josef Černý. De Tsjech was na afloop uiteraard dolgelukkig met zijn overwinning. “Maar ik ben niet heel erg verrast door mijn prestatie.”

De hardrijder van Soudal Quick-Step was goed voor een gemiddelde van 55,173 km/u en een tijd van 7:25 en wist zo Foss en Cavagna achter zich te houden, al was het verschil wel zeer nipt. “Ik reed een sterke proloog, maar het was heel nipt met drie mannen binnen een seconde”, begon de ritwinnaar zijn relaas in het flashinterview. “Vandaag was ik echter de gelukkige en daar ben ik superblij mee.”

Voor Černý is het pas de tweede WorldTour-zege uit zijn carrière, nadat hij in de Giro d’Italia van 2020 al eens een etappe wist te winnen. Komt dit dan ook als een verrassing? “Ik werk hard, dus ik was niet verrast door mijn prestatie. Er staan hier wel goede tijdrijders aan de start. Ik was ook niet de topfavoriet, maar ik had wel zeer veel vertrouwen. Ik dacht voor de start al aan een top-10 of top 5-plek, maar dat ik hier nu win is helemaal geweldig.”

Lees ook: Foss ondanks lastige aanloop tweede in proloog Romandië: “Had last van buikgriep”

De 29-jarige Tsjech zal woensdag als leider beginnen aan de eerste rit-in-lijn, en hoopt het kleinood te behouden. “Een sprint zal morgen lastig worden, maar ik denk dat ik het moet kunnen overleven. Daarna zullen we wel zien.”