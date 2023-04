Foss ondanks lastige aanloop tweede in proloog Romandië: “Had last van buikgriep”

Tobias Foss kwam dinsdag maar net te kort voor de zege in de proloog van de Ronde van Romandië. De regerende wereldkampioen tegen de klok strandde op minder dan een seconde van ritwinnaar Josef Černý. Een knappe prestatie, al helemaal in de wetenschap dat hij een verre van vlekkeloze aanloop kende naar de Zwitserse koers.

De Noor van Jumbo-Visma had de voorbije weken namelijk last van maagklachten. “Ik heb niet de beste weken achter de rug. Ik worstelde met buikgriep. Het was een lastige opener. Het was zoeken naar het juiste ritme, maar ik werd goed gecoacht vanuit de ploegwagen. Ik weet dat ik in een proloog kan meedoen voor de overwinning, dat geeft altijd extra motivatie. Het bleek helaas net niet genoeg.”

“Het is nooit prettig om met een dergelijk klein verschil te verliezen, maar ik heb echt alles gegeven. Daar ben ik blij mee. Er komt later deze week nog een tijdrit, die mij nog beter ligt”, doelt Foss in gesprek met Cycling Pro Net op de tijdrit van vrijdag, een chrono van 18,75 kilometer van en naar Châtel-Saint-Denis.

Voor Foss is de Ronde van Romandië de laatste voorbereidingskoers richting de Giro d’Italia. “Het is nu zaak om mijn vorm nog verder aan te scherpen na mijn periode van ziekte. Het belangrijkste is nu om een week goed te trainen en koersritme op te doen. Ik zal mij niet met opzet laten lossen, maar de ambities zijn – buiten de twee tijdritten – niet groot.”