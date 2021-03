José De Cauwer: “Van der Poel zat een beetje te ver op de Poggio”

Hij begon als de absolute topfavoriet aan Milaan-San Remo, maar Mathieu van der Poel moest op de Via Roma uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plek. De allesbeslissende aanval op de Poggio bleef uit. “Hij zat wat te ver op de Poggio”, is José De Cauwer van mening.

De Cauwer, die niet meer is weg te denken uit de commentaarcabine van Sporza, zat zaterdag aan de buis gekluisterd. Hij zag dat de ‘Grote Drie’ (Van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe) op de Poggio niet in staat waren om het verschil te maken. “Ze waren er alle drie op de Poggio. Eigenlijk waren ze met vier, want ook Ewan was er nog bij”, aldus De Cauwer in een Facebook Live-sessie van Sporza.

“Met z’n drieën hadden ze misschien nog naar de finish durven rijden, maar met Ewan niet. Van Aert toonde met zijn sprint op het einde dat hij toch supersterk was. Daarvoor was hij ook al vaak de kop opgedrongen. Van der Poel vond ik zelf wat te ver zitten op de Poggio. Hij moest toch vijftien tot twintig meter extra rijden en dat is toch veel op de Poggio.”

“Als hij daar in het wiel van Alaphilippe en van Aert zit, kan hij misschien boven op de Poggio toch nog een extra versnelling plaatsen. Op het steilste stuk van de beklimming zat hij zelfs nog verder en naar mijn mening niet op de juiste plaats.” Van der Poel keek gisteren tevreden terug op zijn wedstrijd. “Ik denk niet dat ik ergens een fout heb gemaakt. Ik moest keuzes maken.”

“Stuyven zal nu nog meer durven gokken” Van der Poel zag uiteindelijk Jasper Stuyven als eerste over de streep komen in San Remo. De renner van Trek-Segafredo boekte gisteren de grootste overwinning uit zijn carrière. De Cauwer: “Stuyven gaat nu naar alle andere voorjaarskoersen als de winnaar van Milaan-San Remo. Hij heeft nu zijn monument binnen en hoeft voorlopig ook niet van zijn wolk af te gaan.” “Hij zal nu op een minder verkrampte manier kunnen rondrijden. Niet dat hij echt verkrampt op zijn fiets zat, maar in het verleden heeft hij toch wat last gehad van stress en twijfels en heeft hij met mensen gepraat om hem rustiger te houden in de koers. Hij zal nog meer durven te gokken, want hij heeft zijn monument al op zak.”