Mathieu van der Poel: “Denk niet dat ik ergens een fout heb gemaakt”

Mathieu van der Poel was zaterdag op de afspraak, maar kwam niet verder dan een vijfde plaats. De Nederlands kampioen kijkt desondanks tevreden terug op zijn wedstrijd: “Ik denk niet dat ik ergens een fout heb gemaakt. Ik moest keuzes maken.”

Daarmee bedoelt de renner van Alpecin-Fenix onder meer zijn reactie op de Poggio, maar ook op het vroege inzetten van zijn sprint op de Via Roma. “Ik hoopte met een lange sprint nog op het wiel te komen, maar toen kwam er nog een paar man over me heen. Ik zat echt op mijn tandvlees.”

Over de Poggio: “Toen er gedemarreerd werd, zat ik van voren. Maar het tempo lag te hoog om weg te blijven en de groep was nog te groot. Daarom had het voor mij geen nut om nog extra te versnellen. We waren toen ook al het lastigste stuk voorbij.”

“Het was echt gokken op het einde, maar ik denk toch dat de sterkste heeft gewonnen. Als je in deze fase van de wedstrijd dat tempo kunt volhouden, ben je de verdiende winnaar”, eindigt Van der Poel. “Ik wil Milaan-San Remo graag zelf nog een keer winnen. Ik heb nog een aantal jaar, maar vandaag zien we weer dat het niet de makkelijkste klassieker is om te winnen.”