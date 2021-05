Giro 2021: Jos van Emden houdt gebroken ribben en longkneuzing over aan val

Jos van Emden heeft bij de valpartij aan het begin van de vijftiende etappe van de Giro d’Italia vijf ribben gebroken. Dat maakt zijn ploeg Jumbo-Visma bekend. Ook heeft de ervaren helper een gekneusde long en de nodige schaafwonden overgehouden aan de crash. Hij moest logischerwijs opgeven.

“We wisten dat er een harde wind in de rug zou staan aan het begin van de race”, vertelt ploegleider Arthur van Dongen. “Jos en Edoardo Affini hadden de opdracht om Tobias Foss hier zo goed mogelijk doorheen te brengen. Toen gebeurde die massale valpartij waardoor we Jos verloren.”

“Het is natuurlijk een enorme domper dat we zo’n belangrijke pion in de laatste week moeten missen. Niet alleen voor het team, maar ook met name voor Jos zelf. Hij was erg goed in vorm en kon de ploeg enorm goed ondersteunen. Hij maakt het naar omstandigheden gelukkig goed”, aldus Van Dongen.

Andere uitvallers

Ook Ruben Guerreiro moest de Giro d’Italia verlaten. EF Education-Nippo meldt dat de Portugees, net als Van Emden, een ribblessure heeft opgelopen. Cofidis meldt op zijn beurt dan weer dat Natnael Berhane, die ook een slachtoffer was van de valpartij, een flinke schouderblessure heeft.

De exacte schade bij Guerreiro en Berhane is nog niet bekendgemaakt door hun ploegen. BORA-hansgrohe heeft wel al gemeld dat Emanuel Buchmann er vanaf is gekomen zonder botbreuken. Wel heeft de Duitse klassementsman een lichte hersenschudding.