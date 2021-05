Geen botbreuken Emanuel Buchmann, wel lichte hersenschudding

Emanuel Buchmann kampt na zijn valpartij in de openingsfase van de vijftiende Giro-etappe met een lichte hersenschudding. Dat maakt Christopher Edler, de ploegdokter van BORA-hansgrohe, bekend. Buchmann stond op de zesde plaats van het algemeen klassement.

“Een röntgenscan sloot botbreuken uit. Wel heeft Emanuel een lichte hersenschudding opgelopen. Ook heeft hij schaafwonden op zijn gezicht en zijn heup en een wond in zijn mond, aan de binnenkant van zijn onderlip”, vertelt dokter Edler na afloop.

De opgave van Buchmann is een klap voor BORA-hansgrohe, aldus ploegleider Jens Zemke. “Een van de moeilijkste dingen die kan gebeuren, is ons overkomen vandaag. Onze kopman met podiumambities moest opgeven. We waren voorzichtig met hem de afgelopen vijftien dagen, maar hij was toch betrokken bij de grote val vandaag. Er was geen kans om door te gaan. Dit is een heel zuur moment voor ons. Nu moeten we onze tactiek aanpassen en de schade beperken”, zegt Zemke.