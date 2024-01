vrijdag 12 januari 2024 om 09:03

Jos van Emden gedebuteerd als ploegleider in Tour Down Under: “Echt totaal anders, hè”

Jos van Emden heeft vrijdag zijn debuut gemaakt als ploegleider. De oud-wielrenner van Jumbo-Visma is overgestapt naar de ploegleiderswagen van het vrouwenteam van Visma | Lease a Bike en in de Tour Down Under reed hij voor het eerst mee in de karavaan. “Echt totaal anders, hè”, lachte Van Emden na afloop.

“Maar ik vond het mooi. Dit smaakt naar meer”, vertelde hij op de site van de Nederlandse ploeg. Een bijzondere uitslag zat er niet in voor de vrouwen van Visma | Lease a Bike, want Lieke Nooijen kwam niet verder dan een vijftiende plaats.

“Het team is in de finale gekomen om te sprinten. Hier kunnen we op voortborduren”, blikt Van Emden terug op de sprint van Nooijen. “Voor vandaag ben ik hier hartstikke tevreden mee. Het is voor iedereen de eerste wedstrijd van het jaar en dan kun je niet verwachten dat de sprinttrein al helemaal perfect op elkaar is afgesteld. We gaan ervoor zorgen dat we deze steeds verder op de rails krijgen.”

Naast Nooijen bestaat het team van Visma | Lease a Bike in Australië uit Linda Riedmann, Maud Oudeman, Nienke Veenhoven, Rosita Reijnhout en Mijntje Geurts. “De komende dagen gaat er niet gesprint worden. Een aantal rensters krijgen bij ons een vrije rol. Hopelijk kunnen we bij aanvallen volgen en op de beklimmingen goed bijblijven”, kijkt Van Emden vooruit.