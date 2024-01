vrijdag 12 januari 2024 om 08:07

Ally Wollaston opent WWT-seizoen met zege in Tour Down Under voor vrouwen

De eerste wedstrijd van het seizoen in de Women’s World Tour is gewonnen door Ally Wollaston. De Nieuw-Zeelandse renster sprintte in de openingsrit van de Tour Down Under voor vrouwen naar de ritzege. Na een etappe van bijna 94 kilometer was Wollaston sneller dan Georgia Baker en Sofia Bertizzolo.

Drie rensters kleurden de etappe vanuit de ontsnapping. Katia Ragusa (Human Powered Health), India Grangier (Coop-Repsol) en Matilda Raynolds (Team Bridgelane) reden al vroeg weg. Later in de rit sloot ook Kate Richardson (Lifeplus Wahoo) nog aan. Het was Raynolds die het langst uit handen van het peloton bleef, maar zij kon een massasprint niet voorkomen.

AG Insurance-Soudal en Liv AlUla Jayco streden vervolgens om de beste positie voor hun sprinter. Die strijd werd gewonnen door de Belgische formatie, waarna Wollaston het afmaakte in de sprint. De kampioene van Nieuw-Zeeland won met fietslengtes voorsprong van Baker en Bertizzolo. Wollaston is ook de eerste leidster in het algemeen klassement.

Zaterdag en zondag staan nog twee heuvelachtige etappes op het programma in de Tour Down Under voor vrouwen.