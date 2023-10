zondag 8 oktober 2023 om 08:48

Joris Nieuwenhuis vliegt naar de zege in Major Taylor Cross Cup, Jens Dekker pakt podiumplaats in Spanje

Joris Nieuwenhuis heeft zijn eerste veldrit van het seizoen meteen gewonnen. De Nederlander was de beste op de eerste dag van de Major Taylor Cross Cup (C2) in de Verenigde Staten. Jens Dekker behaalde dan weer een derde plaats in de Gran Premio Cidade de Pontevedra (C2).

In Indianapolis, waar de legendarische baanwielrenner Marshall Walter Taylor (Major Taylor) in 1878 geboren werd, klopte Nieuwenhuis de thuisrijder Eric Brunner in een sprint. Anton Ferdiande eindigde 51 seconden later als derde. Bij de vrouwen was Zoe Bäckstedt aan het feest. Zij bleef Manon Bakker 17 seconden voor. Zondag staat de tweede en laatste cross van de Major Taylor Cross Cup op het programma.

Dekker derde in Spanje

De Gran Premio Cidade de Pontevedra kwam op naam van Kevin Suarez Fernandez. Ook de tweede plaats was voor een Spanjaard, namelijk Felipe Orts. Jens Dekker, die dit jaar zijn comeback maakt als crosser, eindigde op de derde plaats. Hij finishte 36 seconden na de winnaar. De vrouwencross in Pontevedra werd gewonnen door Laura Verdonschot, die alweer haar tweede zege van het nog prille veldritseizoen boekte. Vorig weekend won ze de Trofeo Villa De Gijón, ook in Spanje.

Nederlandse podiumplaatsen in Duitsland

In Duitsland, bij de International Cyclo-Cross Bad Salzdetfurth, was er ook Nederlands succes. In de juniorencategorieën waren er overwinningen voor Senna Remijn en Puck Langenbarg. Stan Godrie eindigde als derde bij de elite mannen, weliswaar ruim achter Joran Wyseure en winnaar Timon Rüegg. Larissa Hartog behaalde dan weer een tweede plaats in de vrouwencross, waar thuisrijdster Judith Krahl met de zege ging lopen.