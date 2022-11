Joris Nieuwenhuis vierde op EK: “Volgens mijn trainer is er nog meer mogelijk”

Video

Joris Nieuwenhuis is pas kortgeleden aan zijn veldritseizoen begonnen, maar streed op het EK in Namen al mee voor de dichte ereplaatsen. Hij eindigde uiteindelijk als vierde. “Voor mijzelf is dit wel een verrassing”, zei de veldrijder na afloop tegen WielerFlits.

“Vooraf had ik ervoor getekend”, vervolgt Nieuwenhuis. “Maar als ik kijk naar hoe ik hier altijd gereden heb, is dit ook wel weer een parcours dat me ligt. Halverwege de wedstrijd had ik nog zeker niet door dat ik top-vijf zou rijden, maar er zit bij mij gewoon heel weinig verval op per ronde.”

“Ik denk dat de inhoud van de weg wel heeft geholpen. Ik merkte vooral dat ik op de lange, rechte stukken, de langere klimmen, net wat meer over had dan veel renners om me heen.”

Plezier

Nieuwenhuis reed dit seizoen slechts twee crossen, voordat hij naar Namen trok. Hij had niet gedacht dat hij nu al dit niveau zou halen. “We gingen dit seizoen echt in met het idee: we kijken gewoon hoe het gaat, elke mooie uitslag is meegenomen. Vorige week ging ook al veel beter dan verwacht, nu ook weer.”

Ondertussen vermaakt Nieuwenhuis zich uitstekend. “Ik heb enorm veel plezier in het veld. Ik merk ook voor het eerst in lange tijd dat ik echt weer zenuwachtig ben voor de wedstrijd, dat zegt me toch wel veel.”

Techniek

Zondagochtend was het droog in Namen, maar net voor de start begon het te regenen. “Vooraf hoopte ik echt dat het nog zou gaan regenen, maar halverwege vervloekte ik het ook wel een beetje omdat ik merk dat mijn techniek nog niet optimaal is. Op de schuine kanten heb ik een paar keer echt lang moeten lopen.”

“Toevallig heb ik net even met Paul (zijn trainer Paul Van den Bosch, red.) gebeld en die zei ook: daar moeten we echt nog aan gaan werken. Volgens hem is er dan nog veel meer mogelijk dan dat ik nu laat zien. Qua kracht en souplesse zit het eigenlijk wel goed, maar ik maak nog te veel fouten onderweg.”

Baloise Trek Lions

Specifieke doelen waar hij naartoe werkt, heeft de veldrijder van Baloise Trek Lions niet. “Mijn ambitie is gewoon om het hele seizoen veel te leren. Ik wil leren van Sven (Nys, red.), van Paul, van Lars (van der Haar, red.), van iedereen om me heen. En ik wil echt een ritme opdoen, zodat ik volgend jaar weer echt vooraan mee kan doen. Dit is allemaal mooi meegenomen, maar we willen echt op de lange termijn denken.”

“De ploeg Baloise Trek Lions is denk ik wel de juiste plek om rustig te groeien. Ik voel me goed hier. Het is allemaal wat kleiner. Dat voelt familiair aan, merk ik. Dat vind ik wel prettig”, aldus Nieuwenhuis, die de afgelopen seizoenen WorldTour-prof was bij Team DSM. Onlangs besloot hij zich weer volledig op het veldrijden te richten.