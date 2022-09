Joris Nieuwenhuis vertrekt bij Team DSM en kiest voor nieuw avontuur

Podcast

Joris Nieuwenhuis vertrekt aan het einde van het seizoen bij Team DSM. De 26-jarige Gelderlander kwam de voorbije vier jaar uit op WorldTour-niveau, maar dat avontuur komt ten einde. Hij gaat zich bij Baloise Trek Lions weer volledig op veldrijden concentreren, vertelt hij in de WielerFlits Podcast.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed

Nieuwenhuis is Team DSM dankbaar voor de kans, vertelt de renner zelf. Hij nam namelijk het initiatief voor deze nieuwe stap in zijn carrière. Voordat hij die beslissing genomen had, sprak hij met Intermarché-Wanty-Gobert. Daar had hij de WorldTour kunnen combineren met de Tormans-ploeg, de veldrittak van Intermarché. Hoe dat precies in elkaar zit, legt hij in de podcast uit. De laatste twee weken kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling terecht en vanaf 1 oktober is hij voltijds crosser bij Baloise Trek Lions.

Naast het veldrijden wil Nieuwenhuis zich in de zomer – naast het wegpromma – ook richten op gravelwedstrijden. “Dat zie je vanuit de cross nog niet heel erg veel”, vertelt hij in de WielerFlits Podcast. “Ik denk dat gravelen wel heel goed bij mij past. Eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat wegwielrennen niet voor mij was weggelegd.” De grootste factor die daaraan ten grondslag ligt, zet Nieuwenhuis eveneens uiteen in de podcast. De Wereldbekers in de Verenigde Staten komen nog te vroeg voor de Nederlander. Hoe zijn programma eruitziet, is nog onduidelijk.

Door zijn keuze heeft Nieuwenhuis nu meer ruimte om andere zaken in zijn leven te doen. Zo gaat hij een deeltijdstudie oppakken en wil hij zich ook gaan mengen bij maatschappelijke projecten in zijn woonplaats Zelhem. Daarvoor had hij de ruimte als fulltime wielrenner niet. De 26-jarige Gelderlander kijkt terug op een mooie wegcarrière, waarin hij twee keer de Tour de France reed en dit seizoen vier van de vijf monumenten. Afgelopen maand reed hij de Vuelta a España nog uit; Omloop van het Houtland was zijn laatste koers.

Crosscarrière tot nu toe

Nieuwenhuis stond in zijn beginjaren te boek als groot talent in de crosswereld. In zijn eerste seizoen als belofte werd hij – net een maand lid van de Rabobank-ploeg – meteen vijfde op het WK 2015. Hij ontwikkelde zich snel en won aan het einde van het jaar de Wereldbeker in Heusden-Zolder, dat een maand later het decor voor het WK. Dat werd een teleurstelling, maar zijn derde winter als belofte was Nieuwenhuis outstanding. In 2016 belandde hij nergens buiten de eerste drie en won hij in Gieten, Ronse, Zeven, Namen én weer Zolder.

Op 1 januari 2017 stapte hij vervolgens over naar de opleidingsploeg van Team Sunweb, waarvoor hij meteen de Nederlandse beloftentitel pakte. Daar bleef het niet bij. Na een tweede Wereldbeker-zege in Hoogerheide, werd Nieuwenhuis in Bieles wereldkampioen bij de beloften. Daarna volgden ook overwinningen in de Superprestiges van Hoogstraten en Middelkerke. Alles leek Nieuwenhuis voor de wind te gaan, maar in zijn laatste winter als belofte stokte het. Hij won enkel het NK en op het WK in Valkenburg geklopt door Eli Iserbyt.

Gesteund door een profcontract op de weg bij Team Sunweb, was zijn eerste winter als elite-veldrijder een sterke campagne. Nieuwenhuis was een vaste klant voor de plekken zes tot en met tien, met een podiumplek in – alweer – de Wereldbeker van Heusden-Zolder als absoluut hoogtepunt. Hij flankeerde daar aartsrivalen Mathieu van der Poel (winnaar) en Wout van Aert. De laatste drie winters stagneerde zijn niveau en vorig jaar zette hij door een rugblessure vroegtijdig een punt achter zijn veldritseizoen. Dat probleem is nu opgelost.

Als kersvers wereldkampioen de beste in Hoogstraten 2017 - foto: Cor Vos Heusden-Zolder (hier in 2018) keert terug als dé cross van Nieuwenhuis - foto: Cor Vos