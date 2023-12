zaterdag 2 december 2023 om 16:36

Joris Nieuwenhuis verklaart recent succes: “Heb het idee dat we dat probleem nu echt verholpen hebben”

Video Joris Nieuwenhuis is uitstekend op dreef. Na de Superprestige Merksplas, twee weken geleden, won de Nederlander deze zaterdag de Superprestige Boom. “De verklaring voor dit succes? Maar één ding: mijn onderrug houdt het goed”, zei de Nederlander in het flashinterview na afloop.

“Alle wedstrijden die ik echt niet goed reed, waren wedstrijden waar mijn onderrug heel veel pijn deed”, aldus Nieuwenhuis. “Ik heb het idee dat we dat probleem nu echt verholpen hebben en dat het gewoon in één keer heel goed gaat. Ik heb er niet per se aan gewerkt tijdens mijn trainingsstage, maar daarvoor op. Op stage heb ik een trainingsachterstand ingehaald die ik had opgelopen toen ik heel ziek werd net voor het seizoen. We hebben gezegd dat we dat terug op zouden krikken tijdens het seizoen. Dat heeft goed uitgepakt.”

Nieuwenhuis reed al vroeg weg. “In de eerste ronde voelde ik al dat ik heel goed was. Het viel een beetje stil en ik weet van mezelf dat ik een hele cross goed kan blijven rijden, als ik mijn eigen lijnen kan rijden en mijn kracht kwijt kan, in plaats van dat er constant gesnokt wordt. Dus ik dacht: ik begin er gewoon aan en ik kijk wel wie er volgt. Het ging gelijk heel goed. Ik had gelijk een heel goede focus ook.”

Tegenwoordig focust Nieuwenhuis zich weer volledig op de cross, maar hij was ook een tijdlang actief op de weg, zelfs in de WorldTour. Heeft hij daardoor een grotere motor gekregen? “Aan de ene kant wel. Ik heb vooral het idee dat ik over het hele seizoen wat constanter ben geworden door mijn tijd op de weg. Aan de andere kant: als ik terugkijk naar de tijd voordat ik op de weg reed, was dit ook al de manier om een cross te winnen. Gewoon van begin tot eind goed doorrijden.”