zondag 7 januari 2024 om 16:41

Joris Nieuwenhuis tweede in Zonhoven: “Maakte goede keuzes op de goede momenten”

Joris Nieuwenhuis wist in de schaduw van Mathieu van der Poel knap tweede te worden in de Wereldbeker Zonhoven. Hij rekende na een spannende strijd af met Laurens Sweeck en ploeggenoot Pim Ronhaar. “We waren met een groepje en iedereen was even sterk, niemand stak er echt bovenuit”, merkte Nieuwenhuis in de finale.

“Uiteindelijk denk ik dat ik de goede keuzes maakte op de goede momenten en dat ik daarom tweede word”, vertelde hij in het flashinterview na afloop. Daarmee verraste hij zichzelf wel. “Ja en nee”, lacht Nieuwenhuis. “Dit jaar is een beetje raar. Alle wedstrijden waar ik de laatste jaren nooit goed reed, gaan nu supergoed. Gavere, Boom en hier hetzelfde… Ik heb mezelf wel wat verrast.”

Het zanderige parcours in Zonhoven past Nieuwenhuis dus ook al goed. “In het zand merk ik dat ik het hele jaar, ook in de zomer, op mijn crosser getraind heb. Dat merk je op dit soort parcoursen.”

Een week voor het NK veldrijden wil de coureur van Baloise Trek Lions nog niet denken aan de titel. “We zijn met drie jongens uit onze ploeg die het goed doen nu. Het gaat afhangen van de vorm van dag wie daar gaat winnen”, doelt hij op de aankomende strijd met Lars van der Haar en Ronhaar.