zondag 11 februari 2024 om 18:08

Joris Nieuwenhuis tweede in Lille: “Tot aan mijn valpartij voelde ik me goed”

Derde in Middelkerke en tweede in Lille: Joris Nieuwenhuis stond dit weekend tot twee keer toe op het podium, maar niet op het allerhoogste schavotje. In de Krawatencross van Lille zag het er lange tijd goed uit voor de Nederlandse kampioen, maar een valpartij gooide deels roet in het eten.

Nieuwenhuis was blijkbaar goed hersteld van zijn (kleine) inzinking van zaterdag in de Superprestige van Middelkerke en nam dan ook de koers in handen in Lille. De renner van Baloise Trek Lions voerde meerdere keren de forcing en bleef zo in de finale over met de Belgen Niels Vandeputte en Joran Wyseure.

“Ik voelde me vandaag heel erg goed”, begon Nieuwenhuis na afloop zijn relaas, in gesprek met Sporza. “Ik kende een goede start. In het begin van de cross hinkte ik eigenlijk op twee gedachten. Ik zat met het klassement van Lars (zijn ploeggenoot Lars van der Haar, de leider in de X2O Trofee, red.) in mijn hoofd. Eli (Iserbyt, red.) reed namelijk achter ons en dus wilde ik de eerste twee rondes flink doortrekken.”

Nieuwenhuis dacht echter ook aan de overwinning en lange tijd zag het er ook goed uit voor de Nederlander. “Ik voelde me ook goed, tot aan mijn valpartij. Ik viel gek op mijn hoofd en nek. Ik zat er daarna even niet helemaal in, was mijn focus wat kwijt. Ik kwam er op een gegeven moment wel weer door, maar Niels (Vandeputte, red.) reed een zeer straffe laatste ronde.”

De valpartij was voor Nieuwenhuis een flinke spelbreker, maar de 28-jarige coureur wil zich hier niet achter verschuilen. “Of ik had gewonnen zonder die val? Geen idee.” De nummer twee stond ook nog even stil bij Niels Vandeputte, die in Lille zijn eerste klassementscross wist te winnen. “Niels rijdt hier altijd goed. Ik had wel verwacht dat hij vandaag zou meedoen om de zege. Het is mooi om te zien.”