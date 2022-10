Joris Nieuwenhuis toont zich in Maasmechelen: “Blij om het seizoen zo te beginnen”

Joris Nieuwenhuis was zondag op de afspraak bij zijn tweede cross van het seizoen. De 26-jarige veldrijder van Baloise Trek Lions eindigde in de Wereldbeker Maasmechelen uiteindelijk als elfde, maar deed lang mee voor een topklassering. “Dit was een enorme meevaller”, zei hij na afloop tegen Wielerverhaal.com.

Nieuwenhuis, die zich na vier jaar bij WorldTour-formatie Team DSM weer volledig op het crossen gaat concentreren, werd bij zijn rentree in het veld al vijfde in de Nacht van Woerden (C2). Nu betwistte hij zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. “Ik had het geluk dat het heel lang bij elkaar bleef”, zei hij over het verloop van de cross in Maasmechelen. “Ik besloot om mijn eigen koers te rijden. Het lukte me om een bijzonder goede focus te vinden en die hield ik lang aan.”

“Ik nam telkens een beetje afstand voor de obstakels zodat ik er ook vlot over kon geraken. Op de goede momenten haalde ik in. Omdat iedereen dicht op elkaar zat, reed ik plots vooraan. Helaas reed ik op het einde lek vooraan. Ik moest heel lang op de velg blijven rijden en mijn wedstrijd zat erop. De focus was vervolgens ook totaal verdwenen. Al bij al ben ik al lang blij dat ik zo goed in orde ben en op deze manier aan mijn seizoen begin.”

Baloise Trek Lions

Bij Baloise Trek Lions werkt Nieuwenhuis samen met ploegmanager Sven Nys en topsportcoach Paul “Ik ben naar deze ploeg gekomen om met Paul te kunnen werken. Nu zit ik in een groep waar iedereen superveel ervaring heeft. Sven Nys is de grootste veldrijder ooit. Als je daar zoveel tips en tricks van kunt krijgen, dan ga je vanzelf goed rijden.”

Nieuwenhuis vertelt dat het eigenlijk de bedoeling was om het seizoen rustig op te bouwen en er vanaf volgend jaar te staan. “Als ik zie dat ik dit nu al kan, zit er misschien ook meer in. Eén zwaluw maakt natuurlijk nog niet zomer. Dit betekent niet dat ik het hele seizoen goed zal zijn, maar het is wel een opsteker op mentaal vlak.”

EK in Namen

Het EK van komende zondag in Namen is het volgende doel voor Nieuwenhuis, maar de Nederlander probeert het ‘van wedstrijd tot wedstrijd te bekijken’, vertelt hij. “Je mag ook niet ineens veel hogere verwachtingen gaan stellen. Ik zal heus niet elk weekend vooraan zitten. Maar een toptienplaats op het EK moet zeker mogelijk zijn.”