zondag 19 november 2023 om 16:43

Joris Nieuwenhuis pakt weer een podiumplaats: “Moest er wel een beetje inkomen”

Opnieuw een podiumplaats voor Joris Nieuwenhuis. Zaterdag zegevierde hij in de Superprestige Merksplas, zondag eindigde hij als derde in de Wereldbeker Troyes. “Ik voelde me supergoed gisteren. Dat gaf me het vertrouwen dat ik vandaag oké zou zijn”, zei hij in het flashinterview na afloop van de cross in Frankrijk.

Toch moest Nieuwenhuis er wel een beetje inkomen. “Ik voelde de benen nog wel wat, maar ik probeerde progressie te boeken tijdens de race. Ik begon betere lijnen te rijden, dus het was oké.”

Uiteindelijk vocht Nieuwenhuis met Gerben Kuypers om plek drie. Had de Nederlander er extra vertrouwen in dat het goed zou komen omdat hij zaterdag een cross had gewonnen? “Ja, natuurlijk. Maar zoals ik al zei, moest ik wel wat in de wedstrijd komen. Daarom zag ik hem voor me rijden. Dat was een groot voordeel op dit rondje denk ik. Dat was heel fijn.”