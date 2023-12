woensdag 27 december 2023 om 17:50

Joris Nieuwenhuis derde in Heusden-Zolder: “Maar vinger deed toch wel echt zeer”

Joris Nieuwenhuis liep dinsdag tijdens de Wereldbeker van Gavere een scheurtje op in zijn vinger, maar de Nederlandse seizoensrevelatie van Baloise Trek Lions kon vandaag wel gewoon starten in de Superprestige van Heusden-Zolder. Nieuwenhuis reed uiteindelijk naar de derde plaats, al ging dit niet van harte.

De 27-jarige Nieuwenhuis botste dinsdag tijdens de cross in Gavere op een paaltje en liep hierbij een scheurtje op in zijn vinger. Daar had hij een dag later nog altijd behoorlijk veel last van. “Ik probeerde het te accepteren en gewoon door te gaan, op een soort van stoïcijnse manier”, vertelde hij na afloop van de cross in Heusden-Zolder in de interviewtent.

“Ik kan leven met derde plek, want ik zat ook niet lekker in de cross. Ik maakte te veel kleine foutjes, dus ik ben hier ook echt wel blij mee. Ik had toch wel last van mijn vinger, het deed zeer. Ik heb denk ik geen slechte cross gereden, gezien mijn blessure. In die afdaling zaten van die gaten en dat deed echt wel pijn. Maar zo lang de benen nog meer pijn deden, was het goed. En die deden uiteindelijk meer pijn dan mijn vinger.”

Goede herinneringen

Nieuwenhuis had vandaag bovendien een goed klassement te verdedigen in de Superprestige. “Ik wilde dat klassement in de Superprestige verdedigen, waarin ik nu denk ik tweede sta. Dan moet je wel door. En ik vind het hier altijd ook een heel mooie cross. Ik rijd hier altijd graag. Ik heb hier al eens op het podium gestaan met Mathieu van der Poel en Wout van Aert, dus ik heb wel goede herinneringen.”