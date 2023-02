Jordi Meeus na tweede plek: “Vond de ruimte, maar een beetje te laat”

Jordi Meeus was dicht bij ritwinst in de Volta ao Algarve, maar werd in de openingsrit van de Portugese ronde geklopt door Alexander Kristoff. De Belgische sprinter van BORA-hansgrohe baalt van de nederlaag. “De ploeg deed geweldig werk, het spijt me dat ik het niet kon afmaken”, zei Meeus bij Eurosport.

“Ik was close, maar niet close genoeg”, reageert hij gevat. “Maar er komen gelukkig nog meer etappes aan. De finale liep zoals ik had verwacht. Ik moest wel een zware inspanning leveren op de heuvel op twee kilometer voor de streep. De ploeg zette mij daarna perfect af, waarna ik het juiste wiel moest vinden.”

Alleen de trein van Uno-X kon zichzelf lanceren en dat leidde ook tot de zege van Kristoff. “Het was wel een chaotische sprint, dat kwam door de tegenwind die schuin van voren kwam”, analyseert Meeus. “Ik zocht in de laatste kilometer nog naar ruimte en die vond ik wel, maar een beetje te laat. Mijn benen waren goed, maar ik werd tweede.”

