Alexander Kristoff wint openingsrit Volta ao Algarve, Fabio Jakobsen vierde

Alexander Kristoff heeft de massasprint in de eerste etappe van de Volta ao Algarve gewonnen. Na ruim 200 kilometer was de Noor van Uno-X de snelste in de straten van Lagos, waardoor hij ook de eerste leiderstrui in de Portugese ronde mag aantrekken. Jordi Meeus werd tweede en Søren Waerenskjold derde. Fabio Jakobsen kwam tekort en eindigde als vierde.

De kopgroep van de dag bestond uit vijf renners. De bekendste naam: Deens kampioen Alexander Kamp van het nieuwe ProTeam Tudor. Aleksandr Grigorev (Efapel) en António Ferreira (Kelly-Simoldes-UDO) schoven met hem mee en daar kwamen later Rafel Lourenço (Tavira) en Sergio García (Glassdrive Q8 Anicolor) bij.

Massasprint in de sterren geschreven

De vijf hadden al snel meer dan twee minuten voorsprong. In het peloton was het Soudal Quick-Step dat de controle in handen had, omdat de Belgische ploeg hoopte er een massasprint van te maken voor kopman Fabio Jakobsen. Het verschil bleef lange tijd rond de 2.30 minuut schommelen. Door de tegenwind lag de gemiddelde snelheid niet heel hoog.

Met een kleine twee minuten voorsprong begonnen de koplopers aan Nave, de laatste klim van de dag op ruim 60 kilometer van de finish. Het verschil bleef intact en alle sprinters overleefden de klim, waardoor we ons eigenlijk al konden opmaken voor een massasprint in Lagos.

Sprintersploegen houden de controle

In de nasleep van de Nave-klim werd de kopgroep nog uitgedund. Ferreira had de bergtrui veroverd en liet zich uitzakken, terwijl ook Lourenço en García losten. Dat betekende dat Kamp en Grigorev het langst overbleven aan kop. Soudal Quick-Step kreeg in de achtervolging bijval van BORA-hansgrohe, dat geloof had in sprinter Jordi Meeus.

Op twintig kilometer van de meet lag nog een hupje, maar daar kwam niemand in de problemen. Acht kilometer voor de meet waren er wel problemen, want bij een wegversmalling vond een valpartij plaats achterin het peloton. Vooraan was het dringen geblazen in de laatste vijf kilometer, want ook teams als Trek-Segafredo en Uno-X wilden hun sprinter goed afzetten vooraan.

Uno-X verrast Jakobsen en Meeus

Voor Fabio Jakobsen was de finale niet heel onbekend; in 2019, 2020 en 2022 wist de Nederlander namelijk al te winnen op deze aankomst in Lagos. In de slotkilometer zat de Europees kampioen echter niet goed geplaatst, maar Michael Mørkøv bracht hem goed naar voren. Een goede sprint zat er niet meer in voor Jakobsen, die moest toezien hoe Alexander Kristoff de zege pakte voor Jordi Meeus.

Kristoff werd namelijk uitstekend gelanceerd door zijn Uno-Xploegmaat Søren Waerenskjold, die zelf nog knap derde wist te worden. BORA-hansgrohe-kopman Meeus nestelde zich nog tussen de twee Noren in. Jakobsen kwam er niet aan te pas en was vierde. Tom Pidcock werd verrassend vijfde, terwijl Timo Kielich en Edward Theuns voor Belgische inbreng in de top-10 zorgden.