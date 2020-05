Jordi Meeus eerste leider in virtuele SEG eRacing U23 Series vrijdag 22 mei 2020 om 14:28

SEG Racing Academy is donderdag begonnen aan een eigen driedaagse virtuele rittenkoers voor beloften, de SEG eRacing U23 Series. De winst in de eerste etappe ging naar iemand uit de eigen stal, namelijk de Belgische sprinter Jordi Meeus.

Ondanks aanvalspogingen van Daan Hoole en Maikel Zijlaard kwam het aan op een sprint in de vlakke race op het circuit van het Borrego Springs Criterium. In die spurt was Meeus vanuit huis de snelste. Hij versloeg Lars Droogmans en Axel van der Tuuk van het Jumbo-Visma Development Team. Meeus is daardoor ook de eerste leider in de ronde.

Vrijdagavond staat de tweede virtuele rit op het programma, waarbij tien keer de Paterberg bedwongen moet worden. Deze koers is live te zien op het YouTube-kanaal van SEG Racing Academy. De ploeg werkt voor deze beloftencompetitie samen met platform RGT Cycling. WielerFlits-redacteur Youri IJnsen is tijdens de stream te horen als co-commentator.