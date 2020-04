SEG eRacing Adacemy lanceert eRacing-competitie voor beloften donderdag 23 april 2020 om 11:10

SEG eRacing Academy lanceert een eigen eRacing-competitie voor U23-ploegen. Het Nederlandse continentale team, dat zich momenteel volledig richt, op virtueel fietsen is voor de wedstrijdserie een partnership aangegaan met platform RGT Cycling.

Tien teams waaronder Jumbo-Visma Development, Hagens Berman Axeon en uiteraard SEG eRacing Academy zelf zullen aan de start verschijnen.

De wedstrijdserie begint op 27 april met een criterium van 38,5 kilometer, daarna volgen koersen rond de virtuele Paterberg (1 mei) en een driedaagse rittenkoers (7-9 mei) met een afsluitende klimwedstrijd op de virtuele Mont Ventoux.

Het RGT Cycling platform claimt een aantal verschillen te kennen ten opzichte van andere platforms.

De belangrijkste verschillen zijn:

– Drafting (de positie in de groep is van belang voor optimaal voordeel)

– Remmen (Vóór een bocht heeft vermogen geen invloed)

– Bochten (Trappen niet nodig)

– Positioneren

– Geen power up boosts zoals bij Zwift

Wedstrijdkalender SEG eRacing U23 Series

27 april (20u) – Borrego Springs criterium – 38,5 km (vlak)

1 mei – Paterberg – 42 km (heuvelachtig)

SEG eRacing U23 rittenkoers

7 mei (20u) – Borrego Springs Criterium – 38,5 km (vlak)

8 mei (20u) – Paterberg – 42 km (heuvelachtig)

9 mei (20u) – Mont Ventoux – 25,5 km (bergrit)

Deelnemende teams

SEG eRacing Academy

Jumbo Visma Development Team

UnoX- Development Team

Hagens Berman Axeon

Tirol KTM Cycling Team

Canyon dhb p/b Soreen

GB Cycling Academy

U23 Belgian National Team

U23 USA National Team

U23 German National Team