Jordi Meeus baalt na derde plaats: “Dat is frustrerend”

Jordi Meeus was de beste sprinter van het peloton in de derde etappe van de Volta ao Algarve, maar er was een derde plek weggelegd voor de Belg van BORA-hansgrohe. Alleen Magnus Cort en Filippo Ganna, die meeschoven in een vluchtgroep, wisten Meeus voor te blijven na een verrassend lange sprint. “Helaas pakten we de kopgroep net te laat”, zegt Meeus bij Eurosport.

Bij een tussensprint op twintig kilometer van de streep reed een sterke kopgroep weg met leider Cort, Tobias Foss, Filippo Ganna, Tom Pidcock, Rui Costa en Valentin Madouas. Het peloton had de grootste moeite dat gat te dichten, maar kwam in de slotkilometer toch aansluiten. “We pakten ze op 400 meter na 25 kilometer achtervolgen, maar dat was helaas was het niet te laat”, aldus Meeus.

Want Cort profiteerde optimaal van de situatie bij de samensmelting. Na de laatste bocht zette hij al zijn sprint in en daar sloeg hij een beslissend gat. Meeus kwam nog wel hard opzetten, maar meer dan plek drie zat er niet in. “Het is altijd vervelend als je zo dicht bij de winst bent. Ik denk dat ik blij kan zijn met het gevoel en de benen, maar het is frustrerend om vaak op het podium te staan, maar niet op het hoogste plekje te staan”, vertelt hij.

In de openingsrit werd Meeus tweede, toen achter Alexander Kristoff. Nu beide sprintkansen zijn geweest, verlegt de Belgische sprinter de focus. “Zaterdag in de bergrit zal ik de ploeg steunen, ons doel was om een etappe te winnen. We waren al drie keer dichtbij, maar dat doel blijft hetzelfde”, zegt hij. Voor BORA-hansgrohe moeten Jai Hindley en Sergio Higuita het doen in het klassement.

Lees meer: Magnus Cort sprint naar tweede zege op rij in Volta ao Algarve na zinderende finale