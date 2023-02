Magnus Cort sprint naar tweede zege op rij in Volta ao Algarve na zinderende finale

Magnus Cort heeft een huzarenstukje opgevoerd in de Volta ao Algarve. De Deen van EF Education-EasyPost was in de finale de sterkste van een groepje van zes. Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers) kwam nog het dichtst in de buurt.

De openingsfase van de derde etappe, van Faro naar Tavira, werd gekleurd door renners van vooral lokale ploegen. Gonçalo Amado, Pedro Andrade, Fabio Costa, Guillermo García, Aleksandr Grigorev en Daniel Viegas waren de namen van het zestal dat de vroege vlucht voor zijn rekening nam. Grigorev deed een zaakje in het bergklassement, maar op dertig kilometer van de streep waren de zes er aan voor de moeite.

Doorzetten na de tussensprint

Bij de tussensprint, op zo’n twintig kilometer van de streep, kregen we een interessante ontwikkeling te zien. Magnus Cort (EF Education-EasyPost) zette de sprint naar zijn hand en mocht de bijhorende zes boniseconden meenemen. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) moest het met vier seconden doen, Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers) met twee. De drie zetten opvallend genoeg door, met ook klimmer Valentin Madouas (Groupama-FDJ), en hardrijders Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers) en Tobias Foss (Jumbo-Visma).

Het zestal pakte in geen tijd een goede 25 seconden op het peloton, waar Soudal-Quick Step weer aan de bak moest. Ilan Van Wilder had de slag immers gemist. Ook UAE-Emirates en BORA-hansgrohe probeerden de scheve situatie nog recht te zetten, maar daar moesten ze wel tot het uiterste voor gaan.

Bij het ingaan van de slotkilometer maakte het peloton dan toch de aansluiting. Maar in de bochtige en licht oplopende finale zette Magnus Cort alsnog door. Na de laatste bocht had hij een klein gaatje op Foss te pakken, dat hij niet meer afstond. Ganna kwam nog van ver terug, maar Cort hield knap stand. Logischerwijs versterkt hij zijn leidersplaats.