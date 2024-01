zaterdag 6 januari 2024 om 16:28

Joran Wyseure vocht hevig duel uit met Thibau Nys: “Content dat ik hem nog kon kloppen”

Joran Wyseure stond vanmiddag op het podium van de Hexia Cross Gullegem. De West-Vlaming werd voor eigen publiek derde, net voor Thibau Nys. “Ik kreeg mijn podiumplaats niet cadeau”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Het was een heel zware cross”, aldus Wyseure. “Thibau was ook wel in orde, dus ik ben content dat ik hem nog net kon kloppen in de laatste ronde. Hoe diep ik moest gaan? Toch redelijk diep. Het was op het scherpst van de snede. Ik denk dat Thibau een foutje maakte, waardoor ik er voorbij kon. Toen maakte ik echter ook weer een foutje, dus het was redelijk hard tegen hard. Maar ik ben echt content. Het was een heel zware cross, dat zal voor iedereen wel in de benen kruipen richting morgen”, doelt hij op de Wereldbeker Zonhoven.

Voor Wyseure was de cross in Gullegem een thuiswedstrijd. “Het is altijd leuk om in West-Vlaanderen te crossen, ik kom ook altijd graag naar Gullegem. Vandaag had ik echt wel een goed gevoel. Dat pak ik mee naar de volgende crossen. Naar morgen en naar volgende week, het Belgische kampioenschap, waar het ook redelijk lastig zal zijn. Ik kijk er wel naar uit.”